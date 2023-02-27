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Экономика

Аграриям России выделили еще 2 млрд рублей на снижение расходов на перевозку

27.02.2023 21:30|ПсковКомментариев: 1

Аграриям России выделили еще 2 млрд рублей на снижение расходов на перевозку. Дополнительные средства будут направлены сельхозпроизводителям для того, чтобы обеспечить им льготные железнодорожные тарифы. Это предоставит аграриям возможность доставить ещё почти 1 миллион тонн продукции.

Всего правительство РФ выделило дополнительно 2 миллиарда рублей на эти цели. Так, в общей сложности в 2023 году на поддержку перевозок будет направлено более 4 миллиардов, пишет RuNews24.

Благодаря этому получится уменьшить издержки агробизнеса, наладить новые цепочки поставок продовольственных продуктов, своевременно предоставлять качественное сырьё.

Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Виктории Абрамченко и главе Минсельхоза РФ Дмитрию Патрушеву следить за тем, чтобы аграрии получили все ресурсы до начала посевных полевых работ этой весной.

Теги: #сельское хозяйство
Источник: Псковская Лента Новостей
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