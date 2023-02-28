Экономика

Николай Козловский: Экономическая ситуация в Великих Луках стабильна в ведущих секторах

Основные показатели социально-экономического положения Великих Лук за 2022 год перечислил в еженедельном видеообращении глава города Николай Козловский.

Фото: Николай Козловский / Telegram

«В целом, за рассматриваемый период экономическая ситуация в городе Великие Луки характеризуется относительно стабильным положением в ведущих секторах экономики. Добавлю, что эту стабильность обеспечивают наши крупные промышленные предприятия, а также среднее и малое предпринимательство», – Отметил Николай Козловский.

Согласно данным статистики, объём отгруженных товаров собственного производства средними и крупными предприятиями города, выполненных работ и услуг их собственными силами за прошлый год составил более 111 млрд рублей или 104% к аналогичному периоду 2021 года

Оборот по крупным и средним организациям за рассматриваемый период составил 139,5 млрд рублей.

В разрезе основных отраслей экономики сложились следующие показатели оборота организаций в % к январю-декабрю 2021 года:

по обрабатывающим производствам оборот за январь-декабрь составил 85,8 млрд рублей или 103%;

потребление электрической энергии, газа и пара (показатель включает в себя произведённую и потреблённую на территории города тепловую энергию, а также поставленную и потреблённую на территории города электрическую энергию и газ) достигло 4,2 млрд рублей или 107%.

оборот оптовой и розничной торговли, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов составил 23,5 млрд рублей или 117%;

оборот в области здравоохранения и социальных услуг за год составил 1,7 млрд рублей или более чем 107%.

За отчетный период ввели в эксплуатацию 140 жилых домов, из которых три многоквартирные на 209 квартир и 137 индивидуальных жилых домов.

Показатель финансовой деятельности по крупным и средним организациям по сальдированному финансовому результату (прибыль минус убытки) достиг 12,8 млрд рублей прибыли.

Средняя номинальная начисленная зарплата на начало декабря прошлого составляла 41,9 тысячи рублей.

Среднесписочная численность работающих в организациях города на эту же дату по крупным и средним организациям составляла 27,8 тысячи человек. Из них на промышленных предприятиях города работают 14,2 тысячи человека.

Демографическая ситуации в городе характеризуется следующими показателями: