Экономика

Семинар о введении Единого налогового счета провели для псковских бизнесменов

Ответы на вопросы о введении с 1 января 2023 года на территории России Единого налогового счета (ЕНС) получили псковские предприниматели, принявшие участие в онлайн-вебинаре, который провела региональная Торгово-промышленная палата совместно с УФНС России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС.

Фото: УФНС России по Псковской области

В ведомстве напомнили, что налоговые органы Псковской области еженедельно проводят обучающие семинары и вебинары для налогоплательщиков по данной тематике. Ознакомиться с графиком мероприятий, а также узнать о месте проведения или получить ссылки для подключения можно здесь.

«Налоговики во время проведения семинаров или вебинаров готовы ответить на любые вопросы, поступающие от псковичей, - рассказала заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Юлия Фрис. – В свою очередь, мы призываем налогоплательщиков быть активными участниками общения с налоговиками, интересоваться графиком проводимых мероприятий, подключаться к онлайн-трансляциям. Ведь именно в ходе "живого" общения можно получить самую актуальную информацию непосредственно от специалистов».

Один из вопросов, заданных участниками мероприятия, касался возможности уменьшения суммы налога по УСН и стоимости патента на сумму уплаченных страховых взносов.

По словам налоговиков для этого необходимо:

По страховым взносам за работников своевременно подавать уведомления об исчисленных страховых взносах для распределения ЕНП в соответствующие взносы.

По страховым взносам в фиксированном размере, например, для уменьшения авансового платежа по УСН за I квартал 2023 года на уплаченные в 1 квартале 2023 года страховые взносы, срок уплаты которых еще не наступил, необходимо уплатить страховые взносы и до 31 марта 2023 года подать в налоговый орган заявление о зачете в счет уплаты предстоящей обязанности по уплате страховых взносов.

При наличии положительного сальдо ЕНС будет осуществлен зачет в счет уплаты страховых взносов.

Далее до 25 апреля 2023 года необходимо будет представить уведомление об исчисленных суммах в отношении авансового платежа по УСН за 1 квартал 2023 года, уменьшенного на уплаченные и зачтенные страховые взносы.

По ПСН - подать уведомление об уменьшении суммы налога, уплачиваемого в связи с применением патентной системы налогообложения.