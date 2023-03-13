Семинар о введении Единого налогового счета провели для псковских бизнесменов

Ответы на вопросы о введении с 1 января 2023 года на территории России Единого налогового счета (ЕНС) получили псковские предприниматели, принявшие участие в онлайн-вебинаре, который провела региональная Торгово-промышленная палата совместно с УФНС России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС.
Фото: УФНС России по Псковской области
В ведомстве напомнили, что налоговые органы Псковской области еженедельно проводят обучающие семинары и вебинары для налогоплательщиков по данной тематике. Ознакомиться с графиком мероприятий, а также узнать о месте проведения или получить ссылки для подключения можно здесь.
«Налоговики во время проведения семинаров или вебинаров готовы ответить на любые вопросы, поступающие от псковичей, - рассказала заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Юлия Фрис. – В свою очередь, мы призываем налогоплательщиков быть активными участниками общения с налоговиками, интересоваться графиком проводимых мероприятий, подключаться к онлайн-трансляциям. Ведь именно в ходе "живого" общения можно получить самую актуальную информацию непосредственно от специалистов».
Один из вопросов, заданных участниками мероприятия, касался возможности уменьшения суммы налога по УСН и стоимости патента на сумму уплаченных страховых взносов.
По словам налоговиков для этого необходимо:
При наличии положительного сальдо ЕНС будет осуществлен зачет в счет уплаты страховых взносов.
Далее до 25 апреля 2023 года необходимо будет представить уведомление об исчисленных суммах в отношении авансового платежа по УСН за 1 квартал 2023 года, уменьшенного на уплаченные и зачтенные страховые взносы.
По ПСН - подать уведомление об уменьшении суммы налога, уплачиваемого в связи с применением патентной системы налогообложения.