«Деловая Россия» и Минэкономразвития Псковской области договорились о сотрудничестве

Псковское региональное отделение «Деловой России» и министерство экономического развития региона заключили соглашение о сотрудничестве, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении.

Фото здесь и далее: Псковское реготделение «Деловой России»

В подписании соглашения о взаимодействии приняли участие председатель объединения Дмитрий Мельников и министр Андрей Михеев.

Ключевая цель соглашения - повышение эффективности проведения оценки регулирующего воздействия (ОРВ) проектов нормативных правовых актов и экспертизы уже действующих законов Псковской области. Теперь предприниматели через «Деловую Россию» смогут активнее и системнее участвовать в формировании регионального законодательства.

Основные направления взаимодействия:

Информационно-аналитическая поддержка: совместный анализ законопроектов, затрагивающих интересы бизнеса;

Развитие институтов ОРВ: разработка решений, которые помогут сделать нормативную базу региона более понятной, прозрачной и благоприятной для делового климата;

Публичные консультации: качественная обратная связь от реального сектора экономики ещё на этапе разработки новых правил и правовых норм.