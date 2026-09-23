 
Экономика

«Деловая Россия» и Минэкономразвития Псковской области договорились о сотрудничестве

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Псковское региональное отделение «Деловой России» и министерство экономического развития региона заключили соглашение о сотрудничестве, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении. 

Фото здесь и далее: Псковское реготделение «Деловой России»

В подписании соглашения о взаимодействии приняли участие председатель объединения Дмитрий Мельников и министр Андрей Михеев.

Ключевая цель соглашения - повышение эффективности проведения оценки регулирующего воздействия (ОРВ) проектов нормативных правовых актов и экспертизы уже действующих законов Псковской области. Теперь предприниматели через «Деловую Россию» смогут активнее и системнее участвовать в формировании регионального законодательства.

Основные направления взаимодействия:

  • Информационно-аналитическая поддержка: совместный анализ законопроектов, затрагивающих интересы бизнеса;
  • Развитие институтов ОРВ: разработка решений, которые помогут сделать нормативную базу региона более понятной, прозрачной и благоприятной для делового климата;
  • Публичные консультации: качественная обратная связь от реального сектора экономики ещё на этапе разработки новых правил и правовых норм.
«Оценка регулирующего воздействия — это важнейший инструмент диалога между властью и предпринимателями. Подписание этого соглашения позволяет нам не просто фиксировать последствия принятия тех или иных норм, а напрямую влиять на их формирование, защищая интересы бизнеса и устраняя избыточные барьеры ещё на берегу», — отметил Дмитрий Мельников.
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Пресс-портреты

Михеев Андрей Сергеевич

Михеев Андрей Сергеевич

Министр экономического развития Псковской области.

Мельников Дмитрий Павлович

Мельников Дмитрий Павлович

Председатель совета директоров, акционер ПАО «АВАР».

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