Экономика

Псковская область заняла 68-е место в рейтинге регионов России по уровню зарплат в провинции

Псковская область заняла 68-е место в рейтинге регионов России по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах. Исследование подготовили эксперты РИА Новостей по данным Росстата.

Средняя зарплата в районах Псковской области, по данным исследования, составила 34 тысячи рублей, по отношению к зарплате областного центра – это 73%. При этом на среднюю зарплату в псковской провинции в 2022 году можно было позволить себе 1,85 фиксированных набора товаров и услуг. Прирост зарплаты за прошедший год составил 12,4%.

Для определения количественных различий между зарплатами в крупных городах и в провинции эксперты РИА Новости провели пятое ежегодное исследование по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах России и составили рейтинг. В качестве основного показателя ранжирования в рейтинге было использовано отношение средней зарплаты в провинции (средние и малые населенные пункты регионов) к региональной стоимости фиксированного набора товаров и услуг.

Средние зарплаты в малых и средних населенных пунктах рассчитаны для каждого региона отдельно за вычетом крупнейших городов (с населением более 200 тысяч человек или с более чем 50 тысяч работающих в крупных и средних предприятиях) и региональных столиц.

Средние зарплаты определены на основе муниципальной и региональной статистики по крупным и средним предприятиям за 2022 год с учётом выплаты НДФЛ. Стоимость фиксированного набора товаров и услуг рассчитана в среднем за 12 месяцев 2022 года. Регионы ранжировались по отношению средней зарплаты в малых и средних городах к стоимости фиксированного набора товаров и услуг. В рейтинг не вошли Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, имеющие статус федеральных городов.

Зарплаты в малых и средних городах России примерно на четверть ниже, чем в крупных населенных пунктах, при этом самые высокие показатели отношения зарплаты к стоимости набора продуктов и услуг в провинции снова отмечены в ЯНАО и НАО, а самые низкие – в Чечне и Кабардино-Балкарии, свидетельствуют данные.