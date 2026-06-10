Александр Козловский: В теме ресурсной эффективности внимание стоит обратить на объединения предприятий

Межотраслевое взаимодействие как необходимое условие развития инициатив в области энергетической и ресурсной эффективности стало темой совместного заседания Комиссии по вопросам развития и внедрения технологий в области энергетической эффективности и энергосбережения СоюзМаш и экспертного Комитета Госдумы по промышленности и торговле с председателем Андреем Муровым. Встреча прошла по видеосвязи, сообщил депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель Псковского регионального отделения Союза промышленников и предпринимателей Александр Козловский в своем канале в мессенджере Max.

Фотографии: Александр Козловский / Мах

«Это не первое совместное заседание наших экспертных площадок, которые хорошо дополняют друг друга в вопросах формирования качественной экспертной оценки предлагаемых инициатив. В теме энергетической и ресурсной эффективности особое внимание необходимо обратить именно на объединения предприятий. Как председатель Экспертного совета по развитию промышленной инфраструктуры, могу привести позитивные примеры взаимодействия предприятий в индустриальных парках, кластерах, технопарках и свободных экономических зонах. По своей сути это и есть современные формы межотраслевого взаимодействия. Особые экономические зоны наиболее достоверно демонстрируют эффективность в использовании электроэнергии, теплоносителей, газоснабжении, водоснабжении и прочем. Безусловно, наряду с целенаправленно выстроенной промышленной инфраструктурой имеют место и дополнительные возможности в сфере логистики, кооперации и прочему. При этом развитие этого направления создает синергетический эффект и в области современного энергоэффективного промышленного строительства», — прокомментировал Александр Козловский.

Также депутат отметил, что стоит обратить внимание на мировой опыт, который демонстрирует дополнительные возможности объединения сотен предприятий в области совместного использования электроэнергии, тепла и водорода. Это позволит существенно снизить затраты и повысить эффективность управления пиковыми нагрузками.