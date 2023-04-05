Экономика

Назван размер средней зарплаты в Псковской области

Средняя номинальная заработная плата, начисленная работникам организаций за январь 2023 года, составила 39 377,6 рубля и по сравнению с январем 2022 года выросла на 10,2%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

В январе 2023 года уровень среднемесячной начисленной заработной платы работников здравоохранения и предоставления социальных услуг составил к среднеобластному уровню 103,8%, работников образования – 81,8% (в январе 2022 года – 105,3% и 79,4% соответственно).

Напомним, в декабре размер средней зарплаты по региону составлял 48 431,3 рубля.