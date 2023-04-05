Экономика

Корпорация МСП проведет встречу с предпринимателями Псковской области

Корпорация МСП проведет встречу с предпринимателями Псковской области 11 апреля. Участники также смогут подключиться к трансляции встречи в режиме онлайн, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

В программе — обсуждение финансовых мер поддержки бизнеса, систем кредитования, программ льготного лизинга оборудования, правового регулирование вопросов, а также вариантов поиска партнеров и новых рынков сбыта продукции.

Кроме того, специалисты корпорации МСП расскажут, что такое цифровая платформа мсп.рф, и чем она полезна предпринимателям региона.

Участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации. Количество мест ограничено. Дополнительные вопросы по организации встречи можно задать по телефону: 8 (8112) 331–337.

Регистрация проходит по ссылке. Встреча проводится в рамках исполнения программы мероприятий национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».