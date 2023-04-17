Экономика

15 тысяч рабочих мест хотят создать в Псковской области в ближайшие пять лет

В ближайшие пять лет в Псковской области планируют создать 15 тысяч рабочих мест. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил на форуме секретарей местных и первичных отделений Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», который проходит в Пскове сегодня, 21 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Валовый региональный продукт Псковской области за 2017 год составлял 165,8 млрд рублей. За 2021 – 220 млрд рублей. Рост на 32%.

«Мы осторожно прогнозируем, что даже по итогам турбулентного 2022 года ВРП составит порядка 250 млрд. Растут собственные налоговые и неналоговые доходы. За пять лет рост составил 61% – с 20 до 33 млрд рублей. Задел на будущее тоже сделан основательный», – подчеркнул губернатор.

Развивается сельское хозяйство. За последние 5 лет в области введено в оборот 48,6 тысячи га сельхоз земель, это увеличило сбор зерна на 45%. Регион вышел на самообеспечение по молоку, мясу и хлебу, продолжил Михаил Ведерников.

Открываются современные сельскохозяйственные предприятия. Например, молочно-товарная ферма в Новосокольническом районе на 1800 голов фуражных коров. Будет построена роботизированная ферма в Псковском районе на 1920 фуражных коров.

Псковская область за пять лет в 13 раз увеличила производство рапса и заняла второе место на Северо-Западе, уже появляются собственные проекты по переработке.

В 2 раза увеличилась насаждения яблоневых садов со 100 га в 2017 году до 200 га в 2022 году. «За последние 5 лет средняя заработная плата выросла на 64% (с 23,7 тысячи рублей в 2017 году до 38,8 тысячи рублей в 2022 году).

В январе-феврале этого года средняя зарплата по региону составила 39 778 рублей. Снизилась общая численность безработных на 40,4% – с 20,8 тысячи человек до 12,4 тысячи человек. Работа выстроена и на перспективу. В ближайшие 5 лет планируется создать порядка 15 тысяч новых рабочих мест», – подытожил он.

По словам Михаила Ведерникова, три тысячи рабочих мест появится на заводе по убою и переработке мяса в Великих Луках, 2 тысячи – «Титан-Полимер» со смежными производствами, и 10 тысяч – туристическая отрасль.

«Мы взяли хороший темп в экономике и держим его, несмотря на все внешние вызовы», – заметил он.