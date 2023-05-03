Экономика

О преимуществах Единого налогового счета расскажут псковичам

УФНС России по Псковской области продолжает проведение информационно-обучающих семинаров и вебинаров, в рамках которых налогоплательщики получают информацию об особенностях Единого налогового счета (ЕНС), введенного с 1 января 2023 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

11 мая сотрудники регионального налогового управления проведут онлайн-вебинар, на котором расскажут о преимуществах ЕНС, изменении порядка и сроков уплаты обязательных платежей по налогам, о порядке и сроках представления уведомлений об исчисленных налогах, ответят на вопросы, возникающие в связи с введением единого налогового счета. Начало вебинара в 11.00.

Подключиться к вебинару можно по ссылке. Кроме того, 11 и 12 мая пройдут семинары с налогоплательщиками на тему ЕНС в двух районных центрах Псковской области - Кунье (улица Дзержинского, 17, Дом культуры) и Дедовичах (улица Пионерская, 10 , АНО «ИКЦ Дедовичского района»).

Специалисты УФНС России по Псковской области расскажут о возврате переплаты по единому налоговому платежу, если на ЕНС образовалось положительное сальдо, каким способом можно подать заявление на возврат, подробно расскажут, что такое зарезервированная сумма и как ее применить для уплаты конкретного налога, а так же о том, как подать заявление о распоряжении перечисленной суммы, путем зачета в счет исполнения предстоящей обязанности. Начало каждого семинара в 11.00.

Напомним, налоговые органы Псковской области еженедельно проводят обучающие семинары и вебинары для налогоплательщиков по данной тематике. Ознакомиться с графиком мероприятий, а также узнать о месте проведения или получить ссылки для подключения можно здесь.