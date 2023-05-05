Экономика

Псковская область заняла 54 место в рейтинге российских регионов по динамике зарплат

Псковская область заняла 54 место в рейтинге российских регионов по динамике зарплат. Это следует из исследования, проведенного РИА Новости.

Согласно исследованию, в регионе через 11,3лет свыше 50% работников будут получать зарплату более 100 тысяч рублей в среднероссийских ценах. Через 7,8 лет свыше 25% работников, а через 14,8 лет - свыше 75% работников.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

5 место - Ненецкий автономный округ;

6 место - Мурманская область;

14 место — Санкт-Петербург;

23 место - Вологодская область;

25 место - Архангельская область;

31 место - Ленинградская область;

32 место - Новгородская область;

38 место - Республика Карелия;

77 место - Калининградская область.

В 2022 году, согласно исследованию, номинальная зарплата в России выросла почти на 12,6% до 55,8 тысячи рублей в среднем на одного занятого (с учетом выплаты НДФЛ). При этом зарплаты сильно различаются как от региона к региону, так и в части отраслевой специфики. По оценкам экспертов РИА Новости, половина работников в России получает зарплату более 40 тысяч рублей в месяц.

Эксперты отмечают, что в отдельных регионах зарплата намного выше среднероссийского уровня. В семи регионах у половины работников чистая зарплата в 2022 году была больше 70 тысяч рублей в месяц, а еще в двух регионах она находилась в диапазоне от 65 до 70 тысяч рублей в месяц. Чаще всего высокими зарплатами характеризуются удаленные северные регионы и крупнейшие федеральные города, где цены намного выше, чем в среднем по стране. Поэтому часть повышенной зарплаты «съедается» высокими ценами, поясняют аналитики.

Для исследования динамики зарплат эксперты подготовили рейтинг субъектов Федерации по количеству лет, необходимому для достижения в регионе медианной зарплаты в 100 тысяч рублей в месяц. В исследовании производилась оценка времени для достижения медианной зарплаты в России уровня 100 тысяч рублей в месяц (за вычетом НДФЛ) и в регионах при сохранении номинальных темпов роста зарплат на уровне среднего значения в регионе за последние пять лет.

Для корректного межрегионального сравнения зарплаты в различных регионах в рамках данного исследования была учтена разница в розничных ценах, зарплаты брались по паритету покупательной способности (ППС). С учетом покупательной способности разница в зарплатах несколько выравнивается. Если по оцениваемым зарплатам лучший регион опережал регион на последнем месте в 4,6 раза, то с учетом покупательной способности разница между лидером и аутсайдером сокращается примерно до 3,3.

Даже с учетом различного уровня цен зарплаты в регионах сильно различаются, отмечают эксперты. Отличия есть не только в уровне зарплат, но и в темпах их роста. Если в нескольких регионах за последние пять лет в среднем за год зарплаты росли более чем на 11% ежегодно, то в ряде других регионов среднегодовой прирост был меньше 8%. На первый взгляд разница в процентах прироста не такая уж большая, но если такая картина повторяется много лет подряд (эффект сложного процента), то итоговая разница в темпах роста зарплат будет очень большой, отмечают аналитики.