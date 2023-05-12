Экономика

Помидоры в Псковской области с начала года подорожали почти на 70%

Свежие помидоры в Псковской области в марте 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года подорожали почти на 68,9%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Потребительские цены на товары и услуги в марте 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года выросли на 1,4%, в том числе на продовольственные товары – на 1,9, на услуги – на 1,6, на непродовольственные товары – на 0,6%, уточняет Псковстат.

Среди продовольственных товаров более всего с начала года подорожали:

плодоовощная продукция – на 19,2% (из неё: свежие помидоры – на 68,9%, репчатый лук – на 62,6%, виноград – на 46,6%, морковь – на 28,5%, груши – на 19,8%, свежие огурцы – на 18,3%, свежая зелень – на 17,4%),

кетчуп – на 11,6%,

куриные яйца – на 11,1%,

зефир, пастила – на 6,5%,

черный байховый чай – на 6,4%,

сухие молочные смеси для детского питания – на 6,1%,

мороженые кальмары и сгущенное молоко с сахаром – на 6%,

рыбные натуральные консервы с добавлением масла – на 5,8%,

пельмени, манты, равиоли – на 5,1%.

Наибольшее снижение цен за период с начала года наблюдалось на гречневую крупу – на 13,3%, говяжью, свиную печень – на 11,7%, горох и фасоль – на 8,5%, овсяную и перловую крупу – на 7,9%, мясные консервы для детского питания – на 7,2%, шоколад – на 7,1%, сосиски, сардельки – на 7%, зеленый чай– на 6,9%, вермишель – на 6,3%.

Из плодоовощной продукции значительно подешевели сухофрукты – на 6,3%.