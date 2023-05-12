Помидоры в Псковской области с начала года подорожали почти на 70%

Свежие помидоры в Псковской области в марте 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года подорожали почти на 68,9%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.
Потребительские цены на товары и услуги в марте 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года выросли на 1,4%, в том числе на продовольственные товары – на 1,9, на услуги – на 1,6, на непродовольственные товары – на 0,6%, уточняет Псковстат.
Среди продовольственных товаров более всего с начала года подорожали:
Наибольшее снижение цен за период с начала года наблюдалось на гречневую крупу – на 13,3%, говяжью, свиную печень – на 11,7%, горох и фасоль – на 8,5%, овсяную и перловую крупу – на 7,9%, мясные консервы для детского питания – на 7,2%, шоколад – на 7,1%, сосиски, сардельки – на 7%, зеленый чай– на 6,9%, вермишель – на 6,3%.
Из плодоовощной продукции значительно подешевели сухофрукты – на 6,3%.