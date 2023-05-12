Экономика

Средства связи подешевели в Псковской области

Средства связи в Псковской области в марте 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года подешевели на 2,6%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

За указанный период из непродовольственных товаров больше других подорожали: товары для садоводства – на 15,5%, спички – на 8,3%, фарфоро-фаянсовая посуда – на 3,3%, галантерея – на 3%, постельное белье и парфюмерно-косметические товары – на 2,1%.

Одновременно на ряд непродовольственных товаров наблюдалось снижение цен. Наиболее подешевели: средства связи – на 2,6%, телерадиотовары – на 1,7%, моющие и чистящие средства – на 1,4%.