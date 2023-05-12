Экономика

Как избавиться от долгов, объяснила эксперт по финансовой грамотности

С помощью кредита можно получить желаемый товар здесь и сейчас, но если при этом неправильно оценить свою платежеспособность, есть риск угодить в финансовую яму, отметила эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко. По ее словам, на погашение долга не должно уходить более 30% семейного бюджета.

«Оптимально, если платежи по кредитам не превышают 30% от общего дохода семьи. Это позволяет не снижать качество жизни и не жить в режиме суровой экономии на всем. Если платежи занимают более половины бюджета, то это повод бить тревогу. При первых признаках неплатежеспособности нужно реалистично оценить перспективы и, возможно, поискать способ оптимизации своих обязательств, чтобы финансовые проблемы не превратились в долговой кошмар»", – посоветовала Ольга Дайнеко в интервью радио Sputnik.

Чтобы не допустить просрочек по платежам, можно сократить некоторые статьи расходов, рекомендует эксперт.

«Начать стоит с составления плана разумной экономии. Откажитесь от спонтанных трат, эмоциональных покупок, готовой еды, ненужных платных подписок и услуг. Однако экономия не должна сказываться на здоровье и образовании. Подорванное здоровье не позволит достичь поставленных целей и сведет все усилия к нулю», – предупредила Ольга Дайнеко.

Наряду с оптимизацией расходов следует позаботиться об увеличении доходов, это хороший способ быстрее избавиться от долгов, добавила она.

«Проведите ревизию вещей. Одежда и обувь не по размеру, пылящийся спортивный инвентарь, ненужная мебель, оставшиеся после ремонта стройматериалы, детские игрушки можно продать. Поищите подработку: нередко и хобби приносит доход. Вспомните про налоговые вычеты, оцените возможность получения государственной социальной поддержки. Все дополнительные средства можно направить на досрочное погашение кредита. Это позволит снизить размер ежемесячных платежей и уменьшить общую долговую нагрузку», – заключила Ольга Дайнеко.