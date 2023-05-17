Как пользоваться привилегиями Сбера, получая зарплату в любом банке

Узнайте, как пользоваться выгодными условиями для зарплатных клиентов Сбера, даже если у вашего работодателя зарплатный проект с другим банком.
Фото: Сбербанк
Для тех, кто хочет пользоваться выгодами зарплатного клиента СберБанка, но не готов сменить зарплатный банк, есть решение — сервис Сбера «Персональный зарплатный проект».
Вы можете продолжать получать зарплату в том банке, который выбрал ваш работодатель, но переводить часть зарплаты на карту или счет Сбера. В этом случае вы сможете пользоваться привилегиями, которые даёт своим зарплатным клиентам СберБанк:
Какую часть зарплаты переводить
Если вы раньше получали зарплату в СберБанке, сервис автоматически рассчитает минимальную сумму перевода на основании прошлых доходов. Если вы никогда не получали зарплату в Сбере, или с последнего начисления прошло больше года, — для расчёта минимальной суммы перевода легко подтвердить доход через Госуслуги.
Как подключиться
Зайдите в мобильное приложение СберБанк Онлайн и в разделе «Сервисы» → «Поступления» → «Зарплата» выберите способ «Пополнять самостоятельно». После этого нужно 2 месяца подряд перечислять рассчитанную сумму (или вносить наличные через банкомат) на карту или счет Сбера, и тогда доступ к зарплатным привилегиям откроется на третий месяц. Для сохранения выгодных условий важно продолжать пополнения каждый месяц.
Когда может пригодиться «Персональный зарплатный проект»
Больше о «Персональном зарплатном проекте» можно прочитать здесь.
Вклад «Хорошее начало» могут открыть клиенты Байкальского, Волго-Вятского, Северо-Западного, Сибирского и Юго-Западного территориальных банков Сбербанка. Регионы, которые входят в сферу их обслуживания, можно посмотреть по ссылке.
Срок проведения акции с 2 августа 2022 года по 31 декабря 2023 года. Источник информации об организаторе акции, о правилах её проведения, сроках на сайте www.sberbank.ru. ПАО Сбербанк Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11 августа 2015 года.