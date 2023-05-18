Экономика

Жители Псковской области увеличили зарплатные запросы

Жители Псковской области увеличили зарплатные запросы по сравнению с весной 2022 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

«Жители Псковской области за год успели увеличить и зарплатные запросы. Так, безработные местные жители прямо сейчас запрашивают зарплату не ниже 38 850 рублей, что почти на 2 600 рублей больше, чем весной 2022 года», - сообщили аналитики.

Помимо этого, специалисты проанализировали динамику активности соискателей Псковской области за последнее время. Выяснилось, что за месяц местные жители стали на 5,1% чаще выходить на рынок труда.

«Если сравнить соискательскую активность жителей Псковской области, в этом году по сравнению с прошлым, мы увидим общую тенденцию роста – люди стали чаще выходить на рынок труда, интересоваться подработкой, а также мониторить ситуацию и развивать карьерную траекторию. Так, сейчас местные жители разместили на hh.ru уже на 5,1% резюме больше по сравнению с весенними показателями 2022 года. При такой ситуации работодатели могут оперативно находить нужных сотрудников и закрывать вакансии, а бизнес не простаивает в поисках персонала. Важно, что несмотря на рост числа соискателей резкого увеличения конкуренции за рабочие места, и как следствие сложностей с поиском новой работы, пока не наблюдается», - рассказала руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад Мария Бузунова.

Аналитика показывает, что прямо сейчас представители 15 из 26 профессиональных сфер Псковской области находятся в активной фазе поиска работы и подработки. Лидерами по числу новых резюме и выходу на рынок труда за последнее время стали медики – они разместили на 38,4% резюме больше, чем в прошлом году. Ещё активно ищут работу специалисты по управлению персонала (+28,7% новых резюме), стратеги (+22,2%), работники сферы туризма (+12,1%), педагоги и научные работники (7,7%).

В свою очередь снизили активность на данный момент и стали меньше интересоваться трудоустройством местные жители, имеющие опыт работы в логистике, спортивных клубах, сферах безопасности, розничной торговли и рабочего персонала.