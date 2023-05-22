Экономика

Срок подачи уведомления об исчисленных суммах налогов напомнили псковичам

Срок подачи уведомления об исчисленных суммах налогов напомнили псковичам в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

25 мая истекает срок представления уведомления об исчисленных суммах налогов и авансовых платежей:

по налогу на доходы физических лиц за период с 23 апреля 2023 по 22 мая 2023 (код налогового периода 31/02);

по страховым взносам (код налогового периода 31/01).

Уведомление необходимо для распределения платежей с авансовой системой расчетов, по которым декларация представляется позже, чем наступает срок уплаты налога, или не представляется совсем.

УФНС России по Псковской области обращает внимание, что ответы на актуальные вопросы, касающиеся порядка представления и заполнения уведомления, размещены на специальной промостранице сайта ФНС России «Единый налоговый счет».