Срок подачи уведомления об исчисленных суммах налогов напомнили псковичам в пресс-службе УФНС России по Псковской области.
25 мая истекает срок представления уведомления об исчисленных суммах налогов и авансовых платежей:
Уведомление необходимо для распределения платежей с авансовой системой расчетов, по которым декларация представляется позже, чем наступает срок уплаты налога, или не представляется совсем.
УФНС России по Псковской области обращает внимание, что ответы на актуальные вопросы, касающиеся порядка представления и заполнения уведомления, размещены на специальной промостранице сайта ФНС России «Единый налоговый счет».