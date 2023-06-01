Экономика

Совфед предлагает ограничить импорт ветеринарных препаратов из недружественных стран

Российские сенаторы направили в кабмин предложение ограничить импорт ветеринарных препаратов из недружественных стран, пишут «Известия».

Рекомендации были подготовлены по итогам парламентских слушаний комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. В документе указано, что повышенные пошлины (35%) на ввоз лекарств из недружественных стран могут стать одним из возможных способов поддержки российских производителей. Авторы инициативы пояснили, что это целесообразно в случае «наличия достаточных объемов отечественного производства их аналогов».

Эксперты предупреждают, что сфера сильно зависима от импорта, поэтому такое решение может привести к резкому подорожанию и дефициту продукции, указал FlashNord.