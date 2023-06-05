Экономика

Очередные обучающие семинары проведут псковские налоговики

УФНС России по Псковской области продолжает проведение информационно-обучающих семинаров и вебинаров, в рамках которых налогоплательщики получают информацию об особенностях Единого налогового счета (ЕНС), введенного с 1 января 2023 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

8 июня сотрудники регионального налогового управления проведут онлайн-вебинар на тему ЕНС, в ходе которого, в том числе, подробно расскажут о том, как вернуть переплату по ЕНП, если на едином налоговом счете образовалось положительное сальдо. Начало вебинара в 11.00.

Подключиться к онлайн-мероприятию можно по ссылке.

Как напомнили в ведомстве, вернуть переплату можно на основании заявления о распоряжении, которое налогоплательщику нужно подать в налоговый орган по месту своего учета:

либо на бумажном носителе (по почте или лично);

либо в электронной форме по ТКС;

либо через личный кабинет;

либо в составе налоговой декларации по форме 3-НДФЛ.

Документ должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью налогоплательщика. Если положительное сальдо ЕНС меньше суммы, заявленной к возврату, деньги возвращаются в пределах положительного остатка.

Кроме того, 7 июня года встреча-семинар с налогоплательщиками на тему ЕНС пройдет в Новоржеве, на улице Германа, 55 (администрация Новоржевского района, актовый зал) - начало мероприятия: 11.00.

Налоговые органы Псковской области еженедельно проводят обучающие семинары и вебинары для налогоплательщиков по данной тематике. Ознакомиться с графиком мероприятий, а также узнать о месте проведения или получить ссылки для подключения можно здесь.