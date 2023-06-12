Экономика

Елена Косенкова: Дефицит швей в легкой промышленности составляет около 75%

Дефицит швей в легкой промышленности составляет около 75%. Об этом генеральный директор ЗАО «Псковская швейная фабрика "Славянка"» Елена Косенкова сообщила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Сегодня очень большая нехватка в нашей стране в легкой промышленности работников. Я приведу только две цифры. В легкой промышленности не хватает 82% резчиков, закройщиков, дефицит швей — 75%. Голод, голод», - сказала Елена Косенкова.

Она добавила, что средний возраст сотрудников ЗАО «Псковская швейная фабрика "Славянка"» на сегодняшний день — 45 лет.