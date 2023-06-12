Экономика

Покупательская способность населения сильно упала — Елена Косенкова

Покупательская способность населения сильно упала, тем не менее у ЗАО «Псковская швейная фабрика "Славянка"» сейчас много заказов. Об этом генеральный директор предприятия Елена Косенкова сообщила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Упала серьезно покупательская способность, оно сразу видно на поставках, на реализации», - сказала Елена Косенкова. По ее словам, покупатели стали чаще просить одежду для детей, в частности, для девочек.

При этом свой товар ЗАО «Псковская швейная фабрика "Славянка"» удается реализовать - его продают по всей России, основные потребители - Санкт-Петербург, Москва и Новосибирск, где у «Славянки» есть свое предприятие.

«Нашу продукцию разбирают с удовольствием, потому что она недорогая. Мы связаны со школами, школы приходят классами, покупают, мы скидки даем для своих, псковичей, - заметила Елена Косенкова. - Поэтому на сегодняшний день заказов у нас достаточно много. И, конечно, мы с удовольствием все это выполняем».