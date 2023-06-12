Экономика

Зарплаты в Псковской области растут из-за нехватки кадров — аналитики

Зарплатная гонка на рынке труда в Псковской области продлится как минимум до конца года: людей не хватает, поэтому бизнес готов предлагать все большие деньги новым работникам. Об этом свидетельствует динамика предлагаемых зарплат на рынке труда в регионе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

В Псковской области сильный прирост в предлагаемых зарплатах за май 2023 года произошел в сферах массового найма: продажи и обслуживания клиентов (с 27 800 рублей годом ранее до 29 500 рублей), административном персонале (было 34 400 рублей, стало 43 100 рублей), управлении персоналом (с 30 600 до 41 600 рублей), автомобильном бизнесе (с 43 400 до до 57 200 рублей), а также в медицине (с 51 900 до 59 100 рублей), в сфере добычи сырья бизнесе (с 51 700 до 70 800 рублей). Также рост зарплат наблюдается в сфере «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (с 59 000 до 76 800 рублей), «Искусство и массмедиа» (с 23 900 до 72 400 рублей) и в сфере «Спортивные клубы и фитнес» (с 32 300 до 71 900 рублей).

В то же время в ИТ-секторе уровень предлагаемых зарплат сократился на 12% (с 51 300 до 45 100 рублей).

Рост зарплат в массовых и относительно низкодоходных профессиях подтолкнул вверх медианную зарплату. Медиана предлагаемых зарплат в целом по стране на данный момент составляет 53 900 рублей (рост за год на 10%), а ожидаемых – 62 400 рублей (рост на 16%). В Псковской области ситуация другая: в начале лета работодатели готовы платить до 41 700 рублей (-10% рост год к году), а соискатели хотят получать не меньше 39 300 рублей.

«Всё обусловлено дефицитом кадров на рынке труда. Работодатели конкурируют за рабочие руки и готовы повышать зарплаты вне зависимости от результатов работы и уровня производительности труда. Соответственно, у компаний возрастают расходы на персонал, эти издержки они перекладывают в цену товаров, тем самым создавая предпосылки для увеличения инфляции. Если этот маховик не будет вовремя остановлен, то радость от подросших зарплат может оказаться очень недолгой - весь дополнительный доход может достаточно быстро поглотить очередной всплеск инфляции», - пояснили аналитики.