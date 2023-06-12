Экономика

Глава Банка России дала совет, в чем хранить накопления

Глава Центрального Банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина посоветовала россиянам хранить накопления в рублях. Такую рекомендацию она озвучила в ходе пресс-конференции.

«Если мы говорим о том, в чем сберегать, то я, конечно, могу дать рекомендацию только про рублевые сбережения. Рублевые сбережения ... это означает сохранение покупательной способности рубля: сколько товаров и услуг вы можете купить на свои доходы, заработную плату», - приводит слова Набиуллиной РИА Новости.

Она отметила, что Банк России как раз проводит политику ценовой стабильности именно для того, чтобы сохранить покупательную способность рубля, рублевых сбережений и рублевых зарплат.

Кроме того, отвечая на вопрос о том, почему рубль ослаб, она сказала, что плавающий курс зависит от многих обстоятельств, в том числе от внешнеэкономической конъюнктуры.