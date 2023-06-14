Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Истфакт» Линия Сталина
Топ уютных летних террас Пскова
Голос профсоюзов
обучение в Псковском медколледже
Муниципальная реформа три четверти пути
Надежные стоматологии Пскова
2ГИС 10 лет в Пскове
Господин Рейтингомер
Счастливое материнство
Новый автосалон «Лидер-Авто» в Пскове
Интересные места отдыха в Псковской области
трудяга на отдыхе
 
 
 
ещё Экономика 14.06.2023 17:292 Михаил Ведерников о регионе: Мы с оптимизмом двигаемся вперед 14.06.2023 17:292 Михаил Ведерников о регионе: Мы с оптимизмом двигаемся вперед 14.06.2023 17:220 Сбер оценил эффект от внедрения искусственного интеллекта в 350 млрд рублей в 2023 году 14.06.2023 16:420 В 2023 году рынок привлеченных средств приблизится к 40 трлн рублей - ВТБ 14.06.2023 13:321 Более 800 гектаров рапса посеяли в ООО «ПсковАгроИнвест» 14.06.2023 12:251 Перестроить экономику России быстро невозможно и не нужно — глава Сбера
 
 
 
Самое популярное 07.06.2023 07:574 Мост через реку Черёху подожгли в Пскове 10.06.2023 11:530 Михаил Ведерников рассказал о раненых и погибших из 1009 мотострелкового полка в Белгородской области 07.06.2023 12:304 Новая Яна Фабрициуса 09.06.2023 07:001 Обвал холода ожидается на Северо-Западе в предстоящие выходные 09.06.2023 14:113 Пятилетний ребенок сломал ногу в торговом центре в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Сбер оценил эффект от внедрения искусственного интеллекта в 350 млрд рублей в 2023 году

14.06.2023 17:22|ПсковКомментариев: 0

Экономический эффект от внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в Сбере по итогам 2023 года может достичь порядка 350 млрд рублей. Об этом журналистам на полях Петербургского международного экономического форума сообщил первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

«В этом году мы ожидаем получить порядка 350 млрд рублей эффекта от искусственного интеллекта», — сказал он, уточнив, что в прошлом году эффект от внедрения ИИ составлял 250 млрд рублей.

В 2021 году Сбербанк одним из первых в России утвердил принципы этики разработки и применения технологий искусственного интеллекта в своей экосистеме, пишет ТАСС.

Петербургский международный экономический форум — крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Организатор — фонд «Росконгресс». 

Теги: #Сбербанк
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
На каких условиях вы согласились бы на шестидневную рабочую неделю?
В опросе приняло участие 104 человека
14.06.2023, 18:060 Минздрав предложил ко второму чтению внести поправки в закон о смене пола 14.06.2023, 18:000 Кабинет психолога открылся в бежаницкой больнице 14.06.2023, 17:580 Сидроделы обратились в Госдуму после случаев отравления палёным яблочным напитком 14.06.2023, 17:510 Илья Стрелков: Порядка 150 «черных наблюдателей» фиксировалось в Псковской области в 2022 году
14.06.2023, 17:320 Псковские росгвардейцы приняли участие в донорской акции 14.06.2023, 17:292 Михаил Ведерников о регионе: Мы с оптимизмом двигаемся вперед 14.06.2023, 17:220 Сбер оценил эффект от внедрения искусственного интеллекта в 350 млрд рублей в 2023 году 14.06.2023, 17:171 ДЭГ не повлияло на корреляцию выборов - Дмитрий Шахов 
14.06.2023, 17:100 Проблема парковок во дворах — есть ли решение? 14.06.2023, 16:570 Выкладывать в соцсети фото нарушителей правил обращения с ТКО предложил Алексей Севастьянов 14.06.2023, 16:550 Админресурс VS Популизм: Инструменты политического влияния обсудили на «ПЛН FM» 14.06.2023, 16:420 В 2023 году рынок привлеченных средств приблизится к 40 трлн рублей - ВТБ
14.06.2023, 16:400 Начался ремонт псковского «Пентагона» 14.06.2023, 16:270 «Беседка»: О суррогатном «Мистере Сидре» и отмене фестиваля «I Love Cider 2023». ВИДЕО 14.06.2023, 16:100 Голос профсоюзов  14.06.2023, 16:060 Очередь из украинцев образовалась на въезд в Псковскую область из Латвии
14.06.2023, 15:540 С начала года Сбер выдал псковичам на 50% больше ипотеки, чем за аналогичный период прошлого года 14.06.2023, 15:500 Елена Полонская - о вбросах в Telegram-каналах: Не хочу даже комментировать эту чушь 14.06.2023, 15:360 Не вель, не бойся, не расти 14.06.2023, 15:361 Антон Минаков: Обвинения ЛДПР в популизме пошли от харизматичности Жириновского
14.06.2023, 15:233 «Единая Россия» внесла более 70 изменений в Народную программу 14.06.2023, 15:200 Массовое отравление шаурмой произошло в России 14.06.2023, 15:140 В Пскове проведут конкурс «Длинная коса - псковская краса» 14.06.2023, 15:091 Риска перехода на однопартийную систему в России пока нет — Александр Братчиков
14.06.2023, 15:002 Мощный генератор доставили на остров имени Залита. ВИДЕО 14.06.2023, 14:450 Названы приблизительные сроки реконструкции Ольгинской набережной в Пскове 14.06.2023, 14:322 Уникальный вездеход «Тактик» представила Псковская область на ПМЭФ-2023 14.06.2023, 14:260 С батута на больничную койку
14.06.2023, 14:201 «Метражи»: Новый проект о недвижимости стартует на «ПЛН FM» 14.06.2023, 14:160 Опубликованы фотографии с места пожара в жилом доме в Пскове 14.06.2023, 14:140 Прайс по изготовлению агитационных материалов ООО «Городской формат плюс» на выборах 10 сентября 14.06.2023, 14:060 «Армрестлинг»: Админресурс Vs Популизм. ВИДЕО
14.06.2023, 14:010 Розы Дэвида Остина украсили территорию псковской областной больницы. ФОТО 14.06.2023, 13:450 Псковичка предстанет перед судом за оформление кредита на имя матери 14.06.2023, 13:321 Более 800 гектаров рапса посеяли в ООО «ПсковАгроИнвест» 14.06.2023, 13:251 Лукашенко рассказал, где учится его сын Николай
14.06.2023, 13:143 Российские сидроделы предложили сделать сидр национальным напитком 14.06.2023, 13:080 Учебные заведения смогут совершенствовать образовательный процесс с «МегаФон Облако» 14.06.2023, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Армрестлинг»: Админресурс Vs Популизм 14.06.2023, 12:583 В Псковской области можно производить сидр мирового уровня - эксперт
14.06.2023, 12:460 Состоялось итоговое заседание Совета профессиональных объединений Псковской области. ФОТОРЕПОРТАЖ 14.06.2023, 12:380 Второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет в Псковской области 23 июня 14.06.2023, 12:251 Перестроить экономику России быстро невозможно и не нужно — глава Сбера 14.06.2023, 12:190 Старый асфальт срезают на Октябрьском проспекте в Пскове
14.06.2023, 12:161 Псковская область получила деньги на мелиорацию благодаря губернатору — Владимир Кузь 14.06.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о суррогатном «Мистере Сидре» и отмене фестиваля «I Love Cider 2023» 14.06.2023, 11:590 Традиционный турнир по футболу «Кожаный мяч» организуют в Псковской области 14.06.2023, 11:490 «Армрестлинг»: Админресурс Vs Популизм
14.06.2023, 11:350 Чемпионат органов ФСБ Северо-Западного федерального округа прошел в Псковской области 14.06.2023, 11:240 Останки погибшего от акулы россиянина передали для отправки на родину 14.06.2023, 11:180 Два рубля продают в Пскове за 30 тысяч рублей 14.06.2023, 11:160 Псковская школа межэтнической журналистики в восьмой раз сертифицирована для участия во Всероссийском наставническом проекте
14.06.2023, 11:020 Герман Греф допустил мировой экономический кризис в ближайшие годы 14.06.2023, 10:564 Схему хищения денег сотрудниками раскрыли в великолукской инфекционной больнице 14.06.2023, 10:530 Мотоциклист на высокой скорости сбил пешехода в Калужской области и сбежал с места ДТП 14.06.2023, 10:410 Инфляция в мае в Псковской области составила 1,97%
14.06.2023, 10:330 В мае количество обращений в «Росгосстрах» по полисам защиты от клеща выросло в 5 раз 14.06.2023, 10:250 «Беседка»: О суррогатном «Мистере Сидре» и отмене фестиваля «I Love Cider 2023» 14.06.2023, 10:170 Девятиклассники Псковской области сдают четыре ОГЭ 14 июня 14.06.2023, 10:000 Почти 56 млн рублей получит Псковская область на мелиорацию сельскохозяйственных земель
14.06.2023, 09:500 В России попросили изменить правила судебных экспертиз при врачебных ошибках 14.06.2023, 09:370 Запрет на посещение лесов и разведение костров ввели в Псковской области 14.06.2023, 09:300 Полеты агродронов на высоте до 150 метров могут разрешить в России 14.06.2023, 09:271 Контрабанду почти 100 тысяч евро пресекли сотрудники ФСБ в Псковской области
14.06.2023, 09:100 Жилой дом горел в Пскове 14.06.2023, 09:000 Россиянам раскрыли, когда дерево на даче может довести до суда 14.06.2023, 08:452 Пограничники задержали двоих эстонцев, по ошибке пересекших границу России 14.06.2023, 08:280 70% псковичей порекомендовали бы своим детям раннее трудоустройство
14.06.2023, 08:110 Такса не смогла пересечь границу в Псковской области из-за отсутствия документов 14.06.2023, 07:550 Автобусные перевозчики пожаловались на задержки в подключении к «ЭРА-ГЛОНАСС» 14.06.2023, 07:470 Новые вагоны СВ для российских поездов с полками-трансформерами покажут на ПМЭФ 14.06.2023, 07:370 Двое великолучан похитили элитное спиртное и вернулись за добавкой
14.06.2023, 07:180 День донора крови отмечают во всем мире 14 июня 14.06.2023, 07:000 Неизвестный занял у великолучанки 72 тысячи рублей, а вернул долг билетами банка приколов 13.06.2023, 22:191 Пскович стал чемпионом мира по пауэрлифтингу 13.06.2023, 22:181 «Гонки по вертикали»: День России, новые вызовы и выборы-2023
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru