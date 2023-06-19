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Почти 15% населения Псковской области жили за чертой бедности в 2022 году

Почти 15% населения Псковской области жили за чертой бедности в 2022 году

Почти 15% населения Псковской области жили за чертой бедности в 2022 году

Экономика

Почти 15% населения Псковской области жили за чертой бедности в 2022 году

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Псковская область заняла 56 место в рейтинге регионов России по доходам населения. Это следует из исследования, проведенного РИА Новости. Статистика по региону: отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг - 1,44;

доля населения за чертой бедности в 2022 году - 14,3%;

изменение доли населения за чертой бедности в 2022 году - снижение на 0,3 п.п. Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции: 2 место - Ненецкий автономный округ;

6 место - Санкт-Петербург;

10 место - Мурманская область;

21 место - Ленинградская область;

28 место - Республика Коми;

34 место - Республика Карелия;

35 место - Архангельская область;

42 место - Новгородская область;

57 место - Вологодская область;

60 мест - Калининградская область. Самыми благополучными в материальном отношении регионами России по итогам 2022 года стали Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа. Третью строчку рейтинга занимает Москва. На последних позициях находятся Карачаево-Черкессия, Тува и Ингушетия. Смотрите также Опрос ПЛН-ТВ: На чем экономят псковичи?