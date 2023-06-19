Почти 15% населения Псковской области жили за чертой бедности в 2022 году

Псковская область заняла 56 место в рейтинге регионов России по доходам населения. Это следует из исследования, проведенного РИА Новости.
Статистика по региону:
- отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг - 1,44;
- доля населения за чертой бедности в 2022 году - 14,3%;
- изменение доли населения за чертой бедности в 2022 году - снижение на 0,3 п.п.
Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:
- 2 место - Ненецкий автономный округ;
- 6 место - Санкт-Петербург;
- 10 место - Мурманская область;
- 21 место - Ленинградская область;
- 28 место - Республика Коми;
- 34 место - Республика Карелия;
- 35 место - Архангельская область;
- 42 место - Новгородская область;
- 57 место - Вологодская область;
- 60 мест - Калининградская область.
Самыми благополучными в материальном отношении регионами России по итогам 2022 года стали Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа. Третью строчку рейтинга занимает Москва. На последних позициях находятся Карачаево-Черкессия, Тува и Ингушетия.