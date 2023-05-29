Общество

Опрос ПЛН-ТВ: На чем экономят псковичи?

Россияне экономят на покупке одежды, на развлечениях и на питании вне дома. Таковы данные всероссийского опроса. А на чем экономят псковичи? Смотрите в новом выпуске ПЛН-ТВ.