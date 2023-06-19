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Итоги ПМЭФ-2023 подвели на заводе «Титан-Полимер». ВИДЕО

19.06.2023 12:32|Псков

Результаты Петербургского международного экономического форума озвучили на заводе «Титан-Полимер». Видеоролик с подведением итогов Псковской Ленте Новостей предоставили в пресс-службе завода. 

Видео: пресс-служба завода «Титан-Полимер»

«Делимся итогами ПМЭФ-2023, который стал традиционно насыщенным для ГК "Титан". Мы подписали стратегические соглашения, провели серию встреч с потенциальными и текущими партнерами, эффектно представили завод "Титан-Полимер" на стенде Псковской области, а также презентовали новый выпуск издания "Элемент 22"», - отметили на заводе. 

Напомним, форум состоялся в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня. 

Теги: #пмэф #Титан-Полимер
Источник: Псковская Лента Новостей
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