Экономика

Итоги ПМЭФ-2023 подвели на заводе «Титан-Полимер». ВИДЕО

Результаты Петербургского международного экономического форума озвучили на заводе «Титан-Полимер». Видеоролик с подведением итогов Псковской Ленте Новостей предоставили в пресс-службе завода.

Видео: пресс-служба завода «Титан-Полимер»

«Делимся итогами ПМЭФ-2023, который стал традиционно насыщенным для ГК "Титан". Мы подписали стратегические соглашения, провели серию встреч с потенциальными и текущими партнерами, эффектно представили завод "Титан-Полимер" на стенде Псковской области, а также презентовали новый выпуск издания "Элемент 22"», - отметили на заводе.

Напомним, форум состоялся в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня.