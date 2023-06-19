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Экономика

Производство яиц в Псковской области выросло на 13%

19.06.2023 17:19|ПсковКомментариев: 0

Производство яиц в Псковской области в январе-мае 2023 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросло на 13,3%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата. 

За аналогичный период производство молока в регионе выросло на 7,3%. Производство скота и птицы на убой (в живом весе) сократилось на 12%.

В хозяйствах всех категорий, по расчетам, произведено 114,3 тысячи тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 90,2 тысячи тонн молока, 34,8 млн штук яиц.

Основными производителями продукции животноводства являются сельскохозяйственные организации. В структуре производства скота и птицы на их долю приходится 99%, молока – 83,6%, яиц – 43,6%.

Теги: #регион60 #Псковстат #производство
Источник: Псковская Лента Новостей
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