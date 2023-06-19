Экономика

Поголовье свиней в Псковской области увеличилось на 23%

Поголовье свиней в Псковской области в январе-мае 2023 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилось на 23,1%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

«В хозяйствах всех сельхозпроизводителей Псковской области на конец мая 2023 года самым многочисленным являлось поголовье свиней – 1380,8 тысячи голов. По сравнению с аналогичной датой предыдущего года оно увеличилось на 23,1%», - сообщили в Псковстате.

Крупного рогатого скота насчитывалось 61,6 тысячи голов, из него почти половина коров – 30,2 тысячи голов. Его поголовье также выросло – на 1,8% (коров – на 1,2%), численность овец и коз составляла 26,3 тысячи голов (сократилась на 9,9%).