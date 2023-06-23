Экономика

Объем задолженности по кредиткам в России достиг рекордных 225 млрд рублей

В мае текущего года уровень просрочки по кредитным картам в России резко увеличился, обновив исторический максимум. Сумма просрочки составила 225 млрд рублей.

Как сообщает бюро кредитных историй (БКИ) «Скоринг Бюро», по общему объему просрочка достигла 225 млрд рублей, обновив исторический максимум и достигнув 12% от портфеля. Согласно статистике, было просрочено около 6% кредитных карт, что стало максимумом с октября прошлого года. В категорию проблемных карт попали те, которые были выданы в качестве «замены» кредитам наличными в кризисные месяцы 2022 года. Однако на данный момент банкиры пока не хотят комментировать данную тему, пишет RuNews24.

Данные БКИ «Скоринг Бюро» говорят о том, что банки выдали 2,105 млн кредитных карт на общую сумму 194,33 млрд рублей в мае, что совпадает с апрельскими показателями (2,1 млн карт на 194,08 млрд рублей). Портфель сегмента на конец мая составил 1,872 трлн руб., что на 3,4% больше, чем в прошлом месяце. Эксперты говорят о том, что это эта ситуация стала новой для рынка кредитных карт.