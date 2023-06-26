Экономика

График проведения вебинаров и семинаров опубликовали псковские налоговики

График проведения вебинаров и семинаров в третьем квартале 2023 года опубликован на сайте УФНС России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Одним из приоритетных направлений деятельности налоговых органов является повышение налоговой грамотности налогоплательщиков, оказание им консультативной помощи по актуальным вопросам.

«С этой целью УФНС России по Псковской области регулярно организует бесплатные вебинары и семинары для налогоплательщиков. Специалисты рассказывают слушателям об изменениях налогового законодательства и помогают разобраться в вопросах, поступающих в ходе мероприятий», - уточнили в пресс-службе.

Тематические семинары проводятся как для физических, так и для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В настоящее время одной из основных тем информационно-обучающих мероприятий является обсуждение нюансов введения с 1 января 2023 года Единого налогового счета (ЕНС).

Ближайший вебинар на тему ЕНС пройдет 29 июня 2023 года в 11.00. Подключиться к онлайн-мероприятию можно по ссылке.

Кроме того, 29 июня налоговики приглашают на встречу налогоплательщиков Плюсского района. Семинар пройдет по адресу: Плюсса, улица Школьная, 1а (администрация Плюсского района, актовый зал). Начало мероприятия в 11.00

Ознакомиться же с графиком мероприятий, проводимых псковскими налоговиками в третьем квартале 2023 года, а также узнать о месте проведения или получить ссылки для подключения, можно по ссылке.