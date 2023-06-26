Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Счастливое материнство
«Истфакт» Линия Сталина
Интересные места отдыха в Псковской области
Господин Рейтингомер
на заказ стекло и зеркала
обучение в Псковском медколледже
Голос профсоюзов
Топ уютных летних террас Пскова
Муниципальная реформа три четверти пути
 
 
 
ещё Экономика 26.06.2023 07:430 В России снизились цены на фрукты и овощи 27.06.2023 18:500 Легкую промышленность в России нужно освобождать от налогов — Игорь Савицкий 27.06.2023 18:450 График проведения вебинаров и семинаров опубликовали псковские налоговики 27.06.2023 18:080 Соцгарантии работникам заводов должно давать государство — Игорь Савицкий 27.06.2023 17:033 У людей нет заинтересованности работать больше — Игорь Савицкий 27.06.2023 14:390 Трудовое законодательство в России вредит предпринимателям — Игорь Савицкий
 
 
 
Самое популярное 21.06.2023 10:050 Погиб один из мобилизованных сотрудников «Псковских тепловых сетей» 22.06.2023 00:080 С тремя погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области 22.06.2023 12:261 Предполагаемый виновник резонансного ДТП в Пскове отказался от проверки на алкоголь. ФОТО 27.06.2023 12:550 Разлив ртути случился в Пскове 22.06.2023 10:570 Штормовое предупреждение объявили в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

График проведения вебинаров и семинаров опубликовали псковские налоговики

27.06.2023 18:45|ПсковКомментариев: 0

График проведения вебинаров и семинаров в третьем квартале 2023 года опубликован на сайте УФНС России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Одним из приоритетных направлений деятельности налоговых органов является повышение налоговой грамотности налогоплательщиков, оказание им консультативной помощи по актуальным вопросам.

«С этой целью УФНС России по Псковской области регулярно организует бесплатные вебинары и семинары для налогоплательщиков. Специалисты рассказывают слушателям об изменениях налогового законодательства и помогают разобраться в вопросах, поступающих в ходе мероприятий», - уточнили в пресс-службе.

Тематические семинары проводятся как для физических, так и для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В настоящее время одной из основных тем информационно-обучающих мероприятий является обсуждение нюансов введения с 1 января 2023 года Единого налогового счета (ЕНС).

Ближайший вебинар на тему ЕНС пройдет 29 июня 2023 года в 11.00. Подключиться к онлайн-мероприятию можно по ссылке.

Кроме того, 29 июня налоговики приглашают на встречу налогоплательщиков Плюсского района. Семинар пройдет по адресу: Плюсса, улица Школьная, 1а (администрация Плюсского района, актовый зал). Начало мероприятия в 11.00

Ознакомиться же с графиком мероприятий, проводимых псковскими налоговиками в третьем квартале 2023 года, а также узнать о месте проведения или получить ссылки для подключения, можно по ссылке.

Теги: #налоги #Псковская область
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Уверены ли вы в завтрашнем дне?
В опросе приняло участие 126 человек
27.06.2023, 19:200 Работу выставки «Лоскутный авангард» продлили в Пскове 27.06.2023, 19:070 Конкурс авторской песни пройдёт в рамках юбилейного фестиваля «Изборская крепость» 27.06.2023, 19:000 Пять безвизовых стран для летнего отдыха перечислили российским туристам 27.06.2023, 18:530 Борис Елкин: Спецслужбы оперативно ликвидировали последствия разлива ртути в Пскове
27.06.2023, 18:500 Легкую промышленность в России нужно освобождать от налогов — Игорь Савицкий 27.06.2023, 18:450 График проведения вебинаров и семинаров опубликовали псковские налоговики 27.06.2023, 18:380 Пары ртути не обнаружили на месте её разлива на улице Индустриальной в Пскове 27.06.2023, 18:270 Приставы нашли псковича в Петербурге и взыскали с него долг по алиментам
27.06.2023, 18:221 «Гонки по вертикали»: мятеж с продолжением, предвыборные хроники и перемены в первых лицах. ВИДЕО 27.06.2023, 18:150 «Справедливая Россия» предложила ввести единый критерий для определения многодетной семьи 27.06.2023, 18:130 Псковская молодежь может получить субсидию на реализацию социально значимой идеи 27.06.2023, 18:110 Деревенский праздник по мотивам Ивана Купалы пройдет в Полистовье
27.06.2023, 18:080 Соцгарантии работникам заводов должно давать государство — Игорь Савицкий 27.06.2023, 18:070 Водителя ВАЗа будут судить за наезд на пешехода на «зебре» в Порхове 27.06.2023, 18:020 Единое пособие в Псковской области назначено почти на 34 тысячи детей 27.06.2023, 18:001 Псковичей приглашают поучаствовать в гонке с препятствиями «СуперЗаруба»
27.06.2023, 17:550 Реготделение партии «Родина» определилось с кандидатом на выборы губернатора 27.06.2023, 17:530 Смыв ртути с тротуара на Запсковье сняли на видео 27.06.2023, 17:420 Число посетителей Псковского музея-заповедника может побить прошлогодний рекорд 27.06.2023, 17:270 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 27 июня
27.06.2023, 17:260 Военно-патриотические смены скоро стартуют в трех псковских детских лагерях 27.06.2023, 17:240 Бесплатные пригласительные билеты на фестиваль «Довмонт Псковский» разыгрывает музей 27.06.2023, 17:060 Часть кремлевской стены в Пскове включат в долгосрочный план по реставрации 27.06.2023, 17:033 У людей нет заинтересованности работать больше — Игорь Савицкий
27.06.2023, 17:000 Легендарная группа «140 ударов в минуту» выступит в Дно 27.06.2023, 16:580 Три дерева повалило на проезжую часть в Великолукском районе 27.06.2023, 16:480 «Кузница»: Где взять квалифицированные кадры для промышленности? ВИДЕО 27.06.2023, 16:280 Эксперимент по созданию электронных дипломов и аттестатов расширили в России
27.06.2023, 16:150 Фестиваль гусельной музыки пройдет в Красногородском районе 27.06.2023, 16:110 Проект воссоздания пострадавшей от огня усадьбы Римского-Корсакова в Любенске завершат к концу года 27.06.2023, 16:041 Россиянина убило ударом молнии. ВИДЕО 27.06.2023, 16:030 Проверку по факту разлива ртути организовали в Пскове
27.06.2023, 15:590 Перекресток улиц Звездной и Труда закроют в Пскове на пять дней 27.06.2023, 15:580 Истории о взрослой жизни расскажут псковичам актёры драмтеатра в ресторане «Пхали Хинкали» 27.06.2023, 15:540 Военный комиссариат Псковской области доукомплектовали новой оргтехникой 27.06.2023, 15:351 Музейщики презентовали главный приз фестиваля «Довмонт Псковский»
27.06.2023, 15:220 ВТБ выяснил, кто чаще оформляет ипотеку на частные дома 27.06.2023, 15:090 «Гонки по вертикали»: мятеж с продолжением, предвыборные хроники и перемены в первых лицах 27.06.2023, 15:050 Ольгинский мост полностью открыли для движения в Пскове. ВИДЕО 27.06.2023, 14:590 Псковские воздушные гимнастки выиграли 14 медалей на чемпионате в Петербурге 
27.06.2023, 14:470 «Беседка»: Светлана Мельникова о фестивале «Довмонт Псковский». ВИДЕО 27.06.2023, 14:390 Трудовое законодательство в России вредит предпринимателям — Игорь Савицкий 27.06.2023, 14:330 «Эхо города»: Инвестиционный потенциал Островского района и развитие туризма 27.06.2023, 14:240 До +27°C прогреется воздух в Псковской области 28 июня
27.06.2023, 14:112 Росгвардия получит тяжелые вооружения и танки 27.06.2023, 14:080 Движение по всем полосам Ольгинского моста в Пскове откроют в течение часа 27.06.2023, 14:032 Зарплаты чиновников должны быть привязаны к доходам рабочих на производстве — Игорь Савицкий 27.06.2023, 13:560 Почётный гражданин Гдова Сергей Каширин скончался на 95-м году жизни
27.06.2023, 13:440 Житель Локнянского района предстанет перед судом за угрозу убить знакомую 27.06.2023, 13:331 «Новые люди» помогут Игорю Романову пройти муниципальный фильтр на выборах губернатора 27.06.2023, 13:300 Брат Михаила Горшенева исполнит лучшие песни «Короля и Шута» в Пскове 27.06.2023, 13:260 Андрей Маковский: Создание союзов – это правильно и своевременно
27.06.2023, 13:220 Умер актер из «Титаника» Лью Палтер 27.06.2023, 13:140 Детская потешная битва состоится на фестивале «Довмонт Псковский» 27.06.2023, 13:065 Место разлива ртути оградили на Запсковье 27.06.2023, 13:000 Начинается видеотрансляция программы «Кузница» о кадрах для промышленности
27.06.2023, 12:550 Разлив ртути случился в Пскове 27.06.2023, 12:510 Фильм о событиях 1825 года будут снимать в «Михайловском» 27.06.2023, 12:450 Псковский театр драмы 5 июля завершит 117-й сезон 27.06.2023, 12:390 Пятитысячную купюру с признаками подделки нашли в Пскове
27.06.2023, 12:260 Фестиваль «Довмонт Псковский» становится престижным событием – Светлана Мельникова 27.06.2023, 12:212 «Новые люди» и «Партия роста» создадут политический союз 27.06.2023, 12:101 Интерактив: Вывоз мусора в Ваулинский карьер 27.06.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о фестивале «Довмонт Псковский»
27.06.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 27 июня 27.06.2023, 11:580 На встречу с космонавтом в Псковском планетарии собрались более 60 детей 27.06.2023, 11:560 Изборский музей-заповедник получил от «Яндекса» статус «Хорошее место» 27.06.2023, 11:450 Двух лосей в борщевике заметили псковичи на улице Линейной. ФОТО
27.06.2023, 11:430 Житель Ленобласти обнаружил в лесу пакет с отрубленной головой 27.06.2023, 11:401 Фотофакт: Дети искупались в луже во время дождя в Пскове 27.06.2023, 11:360 «Кузница»: Где взять квалифицированные кадры для промышленности? 27.06.2023, 11:321 «Горводоканал» прокомментировал жалобы на качество воды в микрорайоне Родина
27.06.2023, 11:290 ВЦИОМ: Почти половина россиян допускает существование тайной организации, влияющей на мировые процессы 27.06.2023, 11:210 ФСБ закрыла дело о вооруженном мятеже 27.06.2023, 11:080 Пять закрытых спектаклей для семей участников СВО покажут в Пскове 27.06.2023, 10:580 Первые в этом году лисички нашли в лесах Псковской области
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru