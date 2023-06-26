Экономика

Путин поблагодарил псковского губернатора за поддержку местных предприятий

Президент Российской Федерации Владимир Путин поблагодарил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за помощь в продвижении продукции местных предприятий. Глава государства отметил, что руководство Псковской области «работает в диалоге с предприятиями и видит мощный ресурс долгосрочного развития территорий в поддержке активных социально ориентированных людей». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Свою оценку работы региона президент озвучил в четверг, 29 июня, в рамках выступления на пленарном заседании 3-го ежегодного форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» в Москве.

«Считаю, что нам нужна целенаправленная политика всемирного продвижения отечественных брендов, причем на всех уровнях. И, конечно, свои программы продвижения местных торговых марок должны быть у каждого региона. Это очень важное направление совместной работы. Ведь именно в городах, населенных пунктах начинается путь небольших предприятий, локальных брендов к общероссийской известности, к проектам федерального и, я надеюсь, международного масштаба», — отметил Владимир Путин.

Перед началом заседания глава государства ознакомился с выставкой победителей конкурса лучших новых отечественных брендов, цель которого состоит в поддержке российских компаний, успешно справляющихся с замещением западной продукции. На конкурс, впервые проводящийся в этом году по поручению президента, было подано свыше пяти тысяч заявок. Владимир Путин осмотрел тематические зоны «Высокие технологии», «Информационные технологии», «Креативные индустрии», «Потребительские товары» и «Продовольствие», соответствующие пяти конкурсным номинациям.