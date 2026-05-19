ВТБ объединился с крупнейшими российскими компаниями для развития ЦФА

Банк ВТБ подписал открытый меморандум о сотрудничестве в развитии цифровых финансовых активов (ЦФА). К соглашению также присоединились Сбербанк, РЖД, Ростелеком и Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования (АКПО). Церемония прошла на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).

Фото: ВТБ

Участники меморандума планируют развивать ЦФА в качестве альтернативного механизма для финансирования проектов, связанных с достижением технологического суверенитета и структурной адаптацией российской экономики. К таким проектам, например, относятся разработка и внедрение отечественного программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов.

Стороны будут обмениваться опытом, проводить совместные встречи и конференции, запускать пилотные проекты, а также работать над улучшением законодательства в сфере ЦФА.