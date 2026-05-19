Российская экономика находится в полном тупике — депутат Госдумы

Экономика России находится в «полном тупике»: правительство не справляется с вызовами, Центробанк проводит ошибочную политику, а социально-экономическое положение граждан продолжает ухудшаться. Такое мнение высказал депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета по международным делам, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия», руководитель реготделения партии Тверской области Алексей Чепа в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Он уточнил, что все это неизбежно отразится на результатах предстоящих выборов.

«Когда наше правительство говорит о перспективах при росте тарифов на 37% — это о чем? Это мы говорим об инфляции и о ее дальнейшем росте, а значит — о продолжении борьбы с ней за счет учетной ставки. Это удушение всего бизнеса, будь то малый или большой», — заявил депутат.

Алексей Чепа также развеял миф о том, что предложения партии слишком сложны и непонятны обычным людям. Он убежден: граждане далеко не глупы и прекрасно понимают, что «так душить людей нельзя».

«Посмотрите, что происходит с ипотекой и кредитами. Почему банки пухнут, а денег на экономику нет? Нам говорят: "у вас слабая производительность труда". А почему она слабая? Вот эти вопросы и надо решать», — подчеркнул парламентарий.

Экономические проблемы и ухудшение положения граждан напрямую сказываются на рейтингах доверия к власти, поднимая уровень поддержки оппозиционных сил. На этом фоне «Справедливая Россия» также рассчитывает найти отклик в сердцах избирателей. Отвечая на вопрос ведущего о влиянии общественных настроений на ход кампании, Алексей Чепа выразил уверенность, что оно будет существенным.

«Это очень существенный фактор, это все предполагали. Это не неожиданно и это вызывает определенное недовольство. С другой стороны, мы понимаем, что эти действия и события сейчас будут подогреваться Западом, будут попытки "раскачивать лодку" и переворачивать во многом суть объяснений тех событий. Но надо с этим бороться» — резюмировал Алексей Чепа.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области пройдут в сентябре 2026 года.