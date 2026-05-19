 
Экономика

Российская экономика находится в полном тупике — депутат Госдумы

0

Экономика России находится в «полном тупике»: правительство не справляется с вызовами, Центробанк проводит ошибочную политику, а социально-экономическое положение граждан продолжает ухудшаться. Такое мнение высказал депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета по международным делам, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия», руководитель реготделения партии Тверской области Алексей Чепа в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Он уточнил, что все это неизбежно отразится на результатах предстоящих выборов.

«Когда наше правительство говорит о перспективах при росте тарифов на 37% — это о чем? Это мы говорим об инфляции и о ее дальнейшем росте, а значит — о продолжении борьбы с ней за счет учетной ставки. Это удушение всего бизнеса, будь то малый или большой», — заявил депутат.

Алексей Чепа также развеял миф о том, что предложения партии слишком сложны и непонятны обычным людям. Он убежден: граждане далеко не глупы и прекрасно понимают, что «так душить людей нельзя».

«Посмотрите, что происходит с ипотекой и кредитами. Почему банки пухнут, а денег на экономику нет? Нам говорят: "у вас слабая производительность труда". А почему она слабая? Вот эти вопросы и надо решать», — подчеркнул парламентарий.

Экономические проблемы и ухудшение положения граждан напрямую сказываются на рейтингах доверия к власти, поднимая уровень поддержки оппозиционных сил. На этом фоне «Справедливая Россия» также рассчитывает найти отклик в сердцах избирателей. Отвечая на вопрос ведущего о влиянии общественных настроений на ход кампании, Алексей Чепа выразил уверенность, что оно будет существенным.

«Это очень существенный фактор, это все предполагали. Это не неожиданно и это вызывает определенное недовольство. С другой стороны, мы понимаем, что эти действия и события сейчас будут подогреваться Западом, будут попытки "раскачивать лодку" и переворачивать во многом суть объяснений тех событий. Но надо с этим бороться» — резюмировал Алексей Чепа.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области пройдут в сентябре 2026 года. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026