Российская экономика находится в полном тупике — депутат Госдумы

Экономика России находится в «полном тупике»: правительство не справляется с вызовами, Центробанк проводит ошибочную политику, а социально-экономическое положение граждан продолжает ухудшаться. Такое мнение высказал депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета по международным делам, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия», руководитель реготделения партии Тверской области Алексей Чепа в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Он уточнил, что все это неизбежно отразится на результатах предстоящих выборов.
Алексей Чепа также развеял миф о том, что предложения партии слишком сложны и непонятны обычным людям. Он убежден: граждане далеко не глупы и прекрасно понимают, что «так душить людей нельзя».
Экономические проблемы и ухудшение положения граждан напрямую сказываются на рейтингах доверия к власти, поднимая уровень поддержки оппозиционных сил. На этом фоне «Справедливая Россия» также рассчитывает найти отклик в сердцах избирателей. Отвечая на вопрос ведущего о влиянии общественных настроений на ход кампании, Алексей Чепа выразил уверенность, что оно будет существенным.
Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области пройдут в сентябре 2026 года.