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Экономика

Псковский торг

10.07.2023 14:26|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей запускает проект «Псковский торг». В серии публикаций мы попытаемся найти ответ на один глобальный вопрос: «Что же будет с рынками и с нами?», а по пути расскажем, чем торгуют и живут рынки в Пскове. Выясним, какое их ждет будущее и есть ли оно в принципе, ждет ли рынки ренессанс или некогда процветающую нишу окончательно заместят крупные сети и виртуальные «барахолки», где можно купить хоть платье, хоть пучок редиски. Вооружившись вопросом «почем?» мы обойдем торговые площадки, а у властей выясним, как они видят ближайшие перспективы известных всему городу площадок. Пока же оглядимся — что в целом из себя представляет система рынков в Пскове.

 

Мимо трендов

Почему мы затеяли этот проект? В эпоху экономической турбулентности нам кажется важным обратить внимание на сегмент, помогавший пережить предыдущую большую встряску. Для одних рынки стали местом, помогающим выжить, продавая урожай со своего участка или дары леса. Другие делали на рынках первые шаги в предпринимательстве, таская сначала из-за границы, а потом с московских баз баулы с одеждой. Третьи находили в полосатых палатках ранее невиданное разнообразие товаров.

Шло время, потребительские привычки менялись, появились крупные торговые центры и онлайн-маркетплейсы. Однако рынки все еще живы. Но процветают ли? Что могут предложить покупателям? Почему в городе не взлетают новые проекты, оставаясь на стадии «пробы пера» или вовсе на красивой картинке из презентации?

Современный рынок — еще и двигатель туризма. Это показывает опыт Москвы, где старые рынки привели к актуальным стандартам, и появляются новые проекты, вроде «Депо» — бывшего трамвайного парка, наполненного едальнями и фермерскими лавками. Псковичи хорошо знакомы с колоритным Рижским рынком. Да и в других странах, еще недавно доступных для посещения, видели, какой точкой притяжения туриста становится рынок.

Однако Пскова общемировой тренд не коснулся. Это тем более удивительно, если учесть, что во времена независимой вечевой республики Торг располагался прямо под кремлевскими стенами, торговая функция сохранялась за современной площадью Ленина вплоть до послевоенного периода, а в наши дни Псков — часть движения возрожденной Ганзы. Несмотря на последние события, город не отказывается от этой идентичности (прямо сейчас псковичей зовут поучаствовать в конкурсе на создание логотипа «Русской молодой Ганзы»).

Торговля для ганзейцев — кровеносная система, альфа и омега, основа всего сущего, цель и средство. Но по Пскову этого не скажешь. За площадью Ленина, на задворках «опорного» ПсковГУ, разместились вещевые ряды «привет из 90-х». Под ними — раннесредневековый некрополь, древнее место захоронения псковичей и их святилище. Наверху — «шанхай». Местные жители привыкли называть это место «белорусский рынок», но следов пребывания на этой территории братского народа не найдут и археологи. Несколько лет назад посреди торгового хаоса построили отдельное здание, куда планировали переселить загончики современных купцов. Но что-то пошло не так. Будем во всем этом разбираться.

Пусто место

К нынешнему моменту, с формальной точки зрения, рынков в Пскове не осталось. Нет, «Маяк», «Нива» и «Центральный» все еще на своих местах. Но по документам это — ярмарки. Так проще существовать с бюрократической точки зрения. О конкретных причинах мы рассказывали два года назад.

Чего уже нет на своем месте — так это рынка на Четырех углах. Исключенный из схемы расположения нестационарных торговых объектов и разоренный в конце 2020-го года, сейчас он представляет собой весьма странное зрелище.

Павильоны снесли, но ничего нового вместо них за почти три года не построили. Прямо на земле осталась лежать напольная плитка, маркирующая места, где стояли ларьки. Тут же битое стекло. В глубине пустыря уцелел один ангар. Внутри продают мясо и рыбу, снаружи примостились лотки с фруктами. По информации ПЛН, городские власти и собственник все три года не могут прийти к единому пониманию, стационарный это объект, или нет (в последнем случае он тоже подлежит сносу).

За прошедшее время на Градсовете всерьез обсуждали, что построить в «пустом углу», вокруг предложений о спортивно-развлекательном центре или гостиничном комплексе вспыхнула жаркая дискуссия. Но ни один проект так и не был реализован, а в мае этого года стало известно, что через год территория будет выставлена на голосование по «Комфортной городской среде». То есть быть здесь скверу, на радость многим горожанам и, полагаем, градозащитникам. В следующих публикациях расскажем обо всем подробнее.

Самый большой ларек России

Другой объект, о сносе которого говорят не первый год, а он стоит непотопляем — «Магеллан» на Рижском проспекте.

Как рынок он не воспринимается горожанами, но по факту им является. Под его крышу в нулевые было убрано содержимое палаток, стоявших по обе стороны тротуара в одном из самых людных и проходных мест города. Сразу же после строительства «Магеллан» удостоился обидных прозвищ «коровник» и «конюшня». Председатель реготделения Союза архитекторов России Владимир Васильев три года назад воскликнул, что «"Магеллан", как Карфаген, должен быть разрушен!»

Неприятие части горожан не помешало гигантскому ларьку отстоять два десятка лет. Юбилейную двадцатку комплекс отметит в следующем году. И на этом его история может завершиться — в 2025 году срок аренды земельного участка между собственником и городскими властями подойдет к концу. Уйдет ли в прошлое «Магеллан»? Или изменение экономической реальности сделает его вновь актуальным? А то и попросту торговцев будет решено «не трогать», пусть зарабатывают свою копейку? Разберемся и с этим.

Тоже опыт

Также мы собираемся прояснить природу двух любопытных феноменов. Пункт первый: несмотря на обилие торговых центров, бум «быстрой моды», до недавнего времени обилие недорогой и стильной одежды брендов из масс-маркета, на появление маркетплейсов — одежда на рынках все еще продается. Пусть и не в прежних объемах, но ряды с джинсами и нижним бельем все еще открыты, а лосины с начесом с новогодней ярмарки удалось прогнать только усилием воли городских властей после общественного остракизма. Мы пройдемся по вещевым рядам, чтобы понять, что продают, в какую цену и кто это все покупает.

Пункт второй: федеральные сети и торговые центры не сумели выиграть у рынков «битву за урожай». В сезон псковичи без своих огородов тянутся на рынки или к муниципальным столам в своих микрорайонах за зеленью, помидорами, клубникой, грибами. Если с торговыми сетями все относительно понятно, зимой и летом плодоовощная продукция на их полках имеет примерно одинаковый вкус, то как объяснить закрытие фреш-маркета «Корзинка» в «Акваполисе» вскоре после его открытия? Оно состоялось в самом конце 2019 года. Фермерский рынок в популярном ТЦ, что называется, «не взлетел». Попытка повторить успех традиционных рынков не удалась. Только ли в неудачном времени, пришедшемся на пандемию, дело? Или свою роль сыграли другие факторы? Выясним и это. Отрицательный опыт порой гораздо интереснее и полезнее положительного.

Или вот еще один пример. Здесь даже не начинали. Почти четыре года назад на областной инвестиционной комиссии был презентован проект создания ярмарки на улице Юности. По плану масштабная торговля должна была развернуться внутри отсроенной крепости, наполненной тематическими «деревнями». Псковичам обещали 320 торговых мест, каток, детскую площадку, проведение культурно-массовых мероприятий и 275 млн инвестиций в амбициозный проект. Проект был признан стратегическим. Ну и где?

А что там с ярмаркой выходного дня?

Изначально работавшая на улице Пушкина, она мигрировала то в сторону «Центрального рынка», то на парковку за тройным забором на улице Карла Маркса. Кажется, в этом сезоне идея приказала долго жить. Рынок выходного дня перестал быть востребованным у покупателей? Не достаточно продавцов? Не найти подходящего места? Будем искать ответы.

Словом, поговорить есть о чем. Разговор будет долгим, серьезным и предметным. Добро пожаловать на «Псковский торг»!

Юлия Магера

Теги: #торговля #экономика #рынок
Источник: Псковская Лента Новостей
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