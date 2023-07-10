Экономика

О декларировании доходов расскажут псковичам

УФНС России по Псковской области продолжает проведение информационно-обучающих вебинаров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

11 июля пройдет онлайн-вебинар по теме: «Особенности декларирования физическими лицами доходов, полученных в 2022 году. Порядок представления физическими лицами налоговых деклараций по доходам, полученным в результате дарения, продажи объектов недвижимого имущества. Возможность отправки декларации по форме 3-НДФЛ и приложений к ней в электронном виде через интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Подключиться к онлайн-мероприятию можно по ссылке.

Сотрудники налогового органа расскажут о том, каким категориям граждан необходимо подать декларацию о доходах и какими способами можно это сделать.

Как напомнили в ведомстве, наиболее удобный способ сообщить о своих доходах – это представить декларацию 3-НДФЛ через сервис на сайте ФНС России «Личный кабинет для физических лиц». Получить доступ к личному кабинету можно в любом налоговом органе, либо с реквизитами для авторизации от портала Госуслуг.

В этом году срок уплаты исчисленного налога на доходы не позднее 17 июля, так как срок 15 июля приходится на выходной день.

13 июля пройдет онлайн-вебинар на тему: «ЕНС. Порядок и виды распоряжения положительным сальдо». Подключиться к онлайн-мероприятию можно по ссылке.

Сотрудники налогового органа расскажут о том, как вернуть переплату по ЕНП, если на ЕНС образовалось положительное сальдо, а также о способах подачи заявления о распоряжении положительного сальдо.

Начало вебинаров в 11.00.

Напоминаем, налоговые органы Псковской области еженедельно проводят обучающие семинары и вебинары для налогоплательщиков. Ознакомиться с графиком мероприятий, а также узнать о месте проведения или получить ссылки для подключения можно здесь.