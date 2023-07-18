Экономика

Картофель и капуста взлетели в цене в Псковской области

Картофель и капуста подорожали в Псковской области за июнь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Из продовольственных товаров заметно подорожали овощи и фрукты, из них: белокочанная свежая капуста – на 58,9%, картофель – на 36,4%, морковь – на 28,6%, лимоны – на 14,9%, свекла столовая – на 10,3%.

Инфографика: Псковстат

Некоторые овощи подешевели: стоимость свежих помидоров снизилась на 19,0%, репчатый лук стал дешевле на 16,3%. Среди других продуктов питания, которые подорожали, можно отметить: охлажденные и мороженые куры – на 8,9%, сахар-песок – на 8,1%, творожные сырки, глазированные шоколадом – на 8,0%, мясо индейки – на 7,3%, куриные окорочка – на 6,2%.

Подешевели: черный байховый чай – на 6,5%, вермишель – на 4,6%, говяжья, свиная печень – на 4,3%, подсолнечное масло и овсяные хлопья «Геркулес» – на 4,1%, сосиски, сардельки – на 3,7%.

Отметим, в июне в Псковской области цены выросли на 0,5% (по России в целом – на 0,4%). В наибольшей степени выросла стоимость услуг – на 0,6%. Цены на продовольственные и непродовольственные товары выросли одинаково – на 0,4%.