Экономика

Участки для добычи песка определили в Куньинском районе

15 участков в Куньинском районе будут использовать для добычи песчано-гравийного материала и песка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел второе заседание межведомственной комиссии при правительстве региона по вопросам в сфере регулирования отношений недропользования.

Глава региона обратил внимание, что по итогам первого заседания в прошлом году было принято решение об организации и проведении семи аукционов по предоставлению права пользования недрами. «Все аукционы состоялись. По результатам областной бюджет получил порядка 25 млн рублей, а районы — ответственных пользователей и партнеров с понятными и четкими социальными обязательствами. Продолжаем работу в том же формате. Очевидно, что он доказал свою эффективность», — заметил Михаил Ведерников.

В рамках заседания губернатор вместе со специалистами проанализировал и рассмотрел информацию по восьми участкам в Пыталовском, Дедовичском, Бежаницком, Псковском, Печорском районах, которые предлагались на аукционы. Особое внимание было уделено социальным обязательствам, которые будут включены в условия для будущих арендаторов. В их числе, например, организация рабочих мест, строительство объездных дорог к карьерам, поддержание в надлежащем техническом состоянии дорог общего пользования местного значения, примыкающих к участку на период разработки, определенные условия перевозки материалов и согласование маршрутов транспортировки.

В результате голосования члены комиссии одобрили включение каждого из земельных наделов в перечень участков недр местного значения для организации и проведения аукционов в 2023–2024 годы. Также члены комиссии согласовали использование 15 участков в Куньинском районе для целей недропользования на месторождении песчано-гравийного материала и песка. При принятии всех решений были учтены и мнения глав муниципальных образований.

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Речь зашла и в целом о достижениях региона в сфере недропользования. Председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов обратил особое внимание на увеличении объема добычи торфа. По итогам прошлого года — около 146 тысяч тонн. Кроме того, до 30 тысяч куб метров возросла добыча на месторождении легкоплавких глин. Это связано с тем, что с конца 2021 года возобновил работу Псковский кирпичный завод, пояснили в правительстве.