Псковская область заняла 73 место в рейтинге регионов по высоким зарплатам. Об этом свидетельствует исследование, проведенное РИА Новости.
Доля работников с зарплатой выше среднего по стране в регионе составляет 15,1%, доля работников с зарплатой выше двух средних по стране - 2,7%.
Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:
Согласно исследованию, в последний год на российском рынке труда наблюдается снижение безработицы и рост зарплат. С июня 2022 года по май 2023-го средняя зарплата в России составила 59 тысяч рублей, что на 13,2% больше, чем за предыдущий 12-месячный период.
Эксперты отмечают, что в реальности в большинстве случаев зарплаты отличаются от средней по стране, упоминаемой в экономических новостях, также важную роль играет региональная дифференциация.
Для определения различий по России эксперты составили второй ежегодный рейтинг регионов по высоким зарплатам. В качестве основного показателя ранжирования была использована доля работников, получающих на руки среднюю в РФ или больше средней зарплату с учетом различий в региональных ценах.
По оценкам экспертов, в целом по России с июня 2022 года по май 2023-го доля тех, чья зарплата выше средней по стране, составила 31,7%. По доле высоких зарплат 18 регионов показали результат лучше среднероссийского, при этом в 12 лишь 15% зарабатывают выше среднероссийской зарплаты.