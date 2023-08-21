Экономика

Псковская область заняла 73 место в рейтинге регионов по высоким зарплатам

Псковская область заняла 73 место в рейтинге регионов по высоким зарплатам. Об этом свидетельствует исследование, проведенное РИА Новости.

Доля работников с зарплатой выше среднего по стране в регионе составляет 15,1%, доля работников с зарплатой выше двух средних по стране - 2,7%.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

2 место - Ненецкий автономный округ;

8 место - Мурманская область;

10 место - Санкт-Петербург;

20 место - Архангельская область;

22 место - Ленинградская область;

35 место - Республика Карелия;

36 место - Новгородская область;

45 место - Вологодская область;

67 место - Калининградская область.

Согласно исследованию, в последний год на российском рынке труда наблюдается снижение безработицы и рост зарплат. С июня 2022 года по май 2023-го средняя зарплата в России составила 59 тысяч рублей, что на 13,2% больше, чем за предыдущий 12-месячный период.

Эксперты отмечают, что в реальности в большинстве случаев зарплаты отличаются от средней по стране, упоминаемой в экономических новостях, также важную роль играет региональная дифференциация.

Для определения различий по России эксперты составили второй ежегодный рейтинг регионов по высоким зарплатам. В качестве основного показателя ранжирования была использована доля работников, получающих на руки среднюю в РФ или больше средней зарплату с учетом различий в региональных ценах.

По оценкам экспертов, в целом по России с июня 2022 года по май 2023-го доля тех, чья зарплата выше средней по стране, составила 31,7%. По доле высоких зарплат 18 регионов показали результат лучше среднероссийского, при этом в 12 лишь 15% зарабатывают выше среднероссийской зарплаты.