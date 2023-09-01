Экономика

Минфин России нарастит ежедневные покупки валюты и золота

Минфин РФ с 7 сентября по 5 октября планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 276,16 млрд рублей, ежедневный объем покупок составит эквивалент 13,15 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

Минфин РФ 7 августа впервые с февраля прошлого года перешел к покупкам валюты/золота в рамках бюджетного правила. Ежедневный объем покупок определили в эквиваленте 1,8 млрд рублей, общий объем с 7 августа по 6 сентября - 40,5 млрд рублей.

Эти операции Банк России с 10 августа и до конца 2023 года не «зеркалирует» на рынок. Регулятор отмечал, что решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков. Отложенные покупки могут быть осуществлены в течение 2024 года и последующих лет. Решение об этих операциях будет принято после возобновления «зеркалирования» Банком России регулярных покупок в рамках бюджетного правила, пишет RuNews24.

Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в сентябре на сумму 279,12 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам августа составило минус 2,96 млрд рублей.