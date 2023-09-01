Экономика

Псковские налоговики продолжают проведение обучающих онлайн-вебинаров

УФНС России по Псковской области продолжает проведение обучающих онлайн-вебинаров, на которых сотрудники управления консультируют налогоплательщиков региона по вопросам, связанным с введением Единого налогового счета (ЕНС). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Ближайший вебинар состоится 7 сентября 2023 года. Начало в 11.00.

Кроме того, в рамках обучающих вебинаров сотрудники управления отвечают на наиболее популярные вопросы, заданные в ходе предыдущих онлайн-встреч.

Так, один из вопросов касался темы распоряжения положительным сальдо, которое может образоваться на ЕНС. Напомним, положительное сальдо – это денежный актив, которым плательщик вправе распорядиться двумя способами: зачесть или вернуть.

«Для зачета переплаты налогоплательщику необходимо подать в налоговые органы по месту своего учета заявление о распоряжении путем зачета. В соответствии со статьей 78 НК РФ подать такое заявление можно только в электронной форме по ТКС, подписав усиленной квалифицированной электронной подписью или через личный кабинет налогоплательщика, подписав электронной подписью налогоплательщика», - объяснил начальник отдела урегулирования состояния расчетов с бюджетом Дмитрий Иванов.

Он также рассказал, куда может быть направлена переплата:

в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате конкретного налога;

в счет исполнения решений налоговых органов.

Для того, чтобы распорядиться положительным сальдо вторым способом (возврат денежных средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счета), налогоплательщику необходимо подать соответствующее заявление в налоговый орган по месту своего учета.