Инфляция в августе в Псковской области увеличилась до 4,39%

Инфляция в августе в Псковской области составила 4,39% (на все товары и услуги), базовая инфляция - 2,39%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Банка России со ссылкой на данные Росстата.
В банке привели основные показатели инфляции в регионе в процентном соотношении к соответствующему месяцу предыдущего года (в скобках — в процентном соотношении к предыдущему месяцу).
В категории «продовольственные товары» инфляция составила 2,91% (0,56%):
- мясопродукты — 0,83% (2,66%);
- рыбопродукты — 5,02% (1,77%);
- масло и жиры — -6,31% (-0,94%);
- молоко и молочная продукция — -3,8% (-0,77%);
- сыр — 1,43% (-1,4%);
- яйца — 15,43% (4,07%);
- сахар — 3,29 (1,1%);
- кондитерские изделия — 1,01% (1,45%);
- чай, кофе, какао — -2,37% (-0,13%);
- хлеб и хлебобулочные изделия — 4,57% (0,57%);
- макаронные и крупяные изделия — -6,11% (2,66%);
- плодоовощная продукция, включая картофель — 26,48% (-3,09%);
- алкогольные напитки — 0,53% (-0,63%);
- общественное питание — 4,92% (0,24%).
Непродовольственные товары в среднем остались на том же уровне. Процент инфляции составил 3,31% (0,69%):
- одежда и белье — 3,31% (0,35%);
- меха и меховые изделия — -0,74% (0%);
- трикотажные изделия — 1,94% (0,58%);
- кожаная, текстильная и комбинированная обувь — 0,9% (0,44%);
- моющие и чистящие средства — 0,19% (0,54%);
- парфюмерно-косметические товары — 5,52% (0,19%);
- галантерея — 3,13% (0,49%);
- табачные изделия — 9,51% (2,11%);
- мебель — 2,94% (0,23%);
- электротовары и другие бытовые приборы — -3,55% (-0,69%);
- печатные издания — 3,78% (0,36%);
- теле- радиотовары — -9,27% (1,03%);
- персональные компьютеры — -2,49% (-2,65%);
- средства связи — -10,17% (-0,28%);
- строительные материалы — 0,78% (1,55%);
- легковые автомобили — 1,57% (1,01%);
- инструменты и оборудование — 5,75% (2,21%);
- моторное топливо — 5,77% (0,52%);
- медицинские товары — 5,22% (0,5%).
Услуги немного подешевели. Процент инфляции составил 8,79% (0,21%):
- бытовые услуги — 5,97% (-0,01%);
- услуги пассажирского транспорта — 14,42% (0,79%);
- телекоммуникационные услуги — 9,81% (0,85%);
- жилищные и коммунальные услуги (без услуг гостиниц и прочих мест проживания) — 8,81% (0%);
- услуги в системе образования — 4,78% (0,38%);
- услуги организаций культуры — 0,6% (0%);
- услуги в сфере зарубежного туризма — 31,04% (-0,83%);
- экскурсионные услуги — 62,57% (1,59%);
- санаторно-оздоровительные услуги — 0,33% (-3,07%);
- медицинские услуги — 7,19% (0%).
Напомним, в июле инфляция в Псковской области составила 3,39% (на все товары и услуги), базовая инфляция - 1,63%.