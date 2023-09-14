Экономика

Инфляция в августе в Псковской области увеличилась до 4,39%

Инфляция в августе в Псковской области составила 4,39% (на все товары и услуги), базовая инфляция - 2,39%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Банка России со ссылкой на данные Росстата.

В банке привели основные показатели инфляции в регионе в процентном соотношении к соответствующему месяцу предыдущего года (в скобках — в процентном соотношении к предыдущему месяцу).

В категории «продовольственные товары» инфляция составила 2,91% (0,56%):

мясопродукты — 0,83% (2,66%);

рыбопродукты — 5,02% (1,77%);

масло и жиры — -6,31% (-0,94%);

молоко и молочная продукция — -3,8% (-0,77%);

сыр — 1,43% (-1,4%);

яйца — 15,43% (4,07%);

сахар — 3,29 (1,1%);

кондитерские изделия — 1,01% (1,45%);

чай, кофе, какао — -2,37% (-0,13%);

хлеб и хлебобулочные изделия — 4,57% (0,57%);

макаронные и крупяные изделия — -6,11% (2,66%);

плодоовощная продукция, включая картофель — 26,48% (-3,09%);

алкогольные напитки — 0,53% (-0,63%);

общественное питание — 4,92% (0,24%).

Непродовольственные товары в среднем остались на том же уровне. Процент инфляции составил 3,31% (0,69%):

одежда и белье — 3,31% (0,35%);

меха и меховые изделия — -0,74% (0%);

трикотажные изделия — 1,94% (0,58%);

кожаная, текстильная и комбинированная обувь — 0,9% (0,44%);

моющие и чистящие средства — 0,19% (0,54%);

парфюмерно-косметические товары — 5,52% (0,19%);

галантерея — 3,13% (0,49%);

табачные изделия — 9,51% (2,11%);

мебель — 2,94% (0,23%);

электротовары и другие бытовые приборы — -3,55% (-0,69%);

печатные издания — 3,78% (0,36%);

теле- радиотовары — -9,27% (1,03%);

персональные компьютеры — -2,49% (-2,65%);

средства связи — -10,17% (-0,28%);

строительные материалы — 0,78% (1,55%);

легковые автомобили — 1,57% (1,01%);

инструменты и оборудование — 5,75% (2,21%);

моторное топливо — 5,77% (0,52%);

медицинские товары — 5,22% (0,5%).

Услуги немного подешевели. Процент инфляции составил 8,79% (0,21%):

бытовые услуги — 5,97% (-0,01%);

услуги пассажирского транспорта — 14,42% (0,79%);

телекоммуникационные услуги — 9,81% (0,85%);

жилищные и коммунальные услуги (без услуг гостиниц и прочих мест проживания) — 8,81% (0%);

услуги в системе образования — 4,78% (0,38%);

услуги организаций культуры — 0,6% (0%);

услуги в сфере зарубежного туризма — 31,04% (-0,83%);

экскурсионные услуги — 62,57% (1,59%);

санаторно-оздоровительные услуги — 0,33% (-3,07%);

медицинские услуги — 7,19% (0%).

Напомним, в июле инфляция в Псковской области составила 3,39% (на все товары и услуги), базовая инфляция - 1,63%.