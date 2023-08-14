Инфляция в июле в Псковской области превысила 3%

Инфляция в июле в Псковской области составила 3,39% (на все товары и услуги), базовая инфляция - 1,63%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Банка России со ссылкой на данные Росстата.
В банке привели основные показатели инфляции в регионе в процентном соотношении к соответствующему месяцу предыдущего года (в скобках — в процентном соотношении к предыдущему месяцу).
В категории «продовольственные товары» инфляция составила 1,53% (0,41%):
- мясопродукты — -1% (0,71%);
- рыбопродукты —2,78% (-0,05%);
- масло и жиры — -6,01% (-0,36%);
- молоко и молочная продукция — -2,24% (-1,28%);
- сыр — 1,7% (1,57%);
- яйца — 14,87% (-2,92%);
- сахар — 6,75 (3,99%);
- кондитерские изделия — -1,9% (-2,49%);
- чай, кофе, какао — -0,34% (1,63%);
- хлеб и хлебобулочные изделия — 3,16% (0,97%);
- макаронные и крупяные изделия — -10,15% (0,58%);
- плодоовощная продукция, включая картофель — 18,07% (3,72%);
- алкогольные напитки — 1,08% (-1,07%);
- общественное питание — 4,67% (0,94%).
Непродовольственные товары в среднем остались на том же уровне. Процент инфляции составил 2,68% (0,9%):
- одежда и белье — 1,97% (0,27%);
- меха и меховые изделия — -0,74% (0%);
- трикотажные изделия — 2,07% (0,69%);
- кожаная, текстильная и комбинированная обувь — 0,58% (0,39%);
- моющие и чистящие средства — -0,36% (-0,77%);
- парфюмерно-косметические товары — 6,44% (3,34%);
- галантерея — 3,2% (-0,15%);
- табачные изделия — 7,67% (0,75%);
- мебель — 2,71% (0,13%);
- электротовары и другие бытовые приборы — -3,2% (0,38%);
- печатные издания — 4% (0,48%);
- теле- радиотовары — -16,06% (-2,28%);
- персональные компьютеры — -1,1% (0,9%);
- средства связи — -11,41% (-1,83%);
- строительные материалы — -0,98% (0,2%);
- легковые автомобили — 1,56% (3,99%);
- инструменты и оборудование — 2,04% (0,84%);
- моторное топливо — 3,94% (1,18%);
- медицинские товары — 4,82% (0,5%).
Услуги немного подешевели. Процент инфляции составил 7,85% (-0,14%):
- бытовые услуги — 6% (0,07%);
- услуги пассажирского транспорта — 2,15% (-6,84%);
- телекоммуникационные услуги — 8,08% (0%);
- жилищные и коммунальные услуги (без услуг гостиниц и прочих мест проживания) — 8,81% (0%);
- услуги в системе образования — 5,31% (1,77%);
- услуги организаций культуры — -0,04% (0%);
- услуги в сфере зарубежного туризма — 41,52% (-0,68%);
- экскурсионные услуги — 60,03% (-7,66%);
- санаторно-оздоровительные услуги — 2,03% (1,27%);
- медицинские услуги — 7,19% (2,38%).
Напомним, в июне инфляция в Псковской области составила 2,68% (на все товары и услуги), базовая инфляция - 1,47%.