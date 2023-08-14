Экономика

Инфляция в июле в Псковской области превысила 3%

Инфляция в июле в Псковской области составила 3,39% (на все товары и услуги), базовая инфляция - 1,63%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Банка России со ссылкой на данные Росстата.

В банке привели основные показатели инфляции в регионе в процентном соотношении к соответствующему месяцу предыдущего года (в скобках — в процентном соотношении к предыдущему месяцу).

В категории «продовольственные товары» инфляция составила 1,53% (0,41%):

мясопродукты — -1% (0,71%);

рыбопродукты —2,78% (-0,05%);

масло и жиры — -6,01% (-0,36%);

молоко и молочная продукция — -2,24% (-1,28%);

сыр — 1,7% (1,57%);

яйца — 14,87% (-2,92%);

сахар — 6,75 (3,99%);

кондитерские изделия — -1,9% (-2,49%);

чай, кофе, какао — -0,34% (1,63%);

хлеб и хлебобулочные изделия — 3,16% (0,97%);

макаронные и крупяные изделия — -10,15% (0,58%);

плодоовощная продукция, включая картофель — 18,07% (3,72%);

алкогольные напитки — 1,08% (-1,07%);

общественное питание — 4,67% (0,94%).

Непродовольственные товары в среднем остались на том же уровне. Процент инфляции составил 2,68% (0,9%):

одежда и белье — 1,97% (0,27%);

меха и меховые изделия — -0,74% (0%);

трикотажные изделия — 2,07% (0,69%);

кожаная, текстильная и комбинированная обувь — 0,58% (0,39%);

моющие и чистящие средства — -0,36% (-0,77%);

парфюмерно-косметические товары — 6,44% (3,34%);

галантерея — 3,2% (-0,15%);

табачные изделия — 7,67% (0,75%);

мебель — 2,71% (0,13%);

электротовары и другие бытовые приборы — -3,2% (0,38%);

печатные издания — 4% (0,48%);

теле- радиотовары — -16,06% (-2,28%);

персональные компьютеры — -1,1% (0,9%);

средства связи — -11,41% (-1,83%);

строительные материалы — -0,98% (0,2%);

легковые автомобили — 1,56% (3,99%);

инструменты и оборудование — 2,04% (0,84%);

моторное топливо — 3,94% (1,18%);

медицинские товары — 4,82% (0,5%).

Услуги немного подешевели. Процент инфляции составил 7,85% (-0,14%):

бытовые услуги — 6% (0,07%);

услуги пассажирского транспорта — 2,15% (-6,84%);

телекоммуникационные услуги — 8,08% (0%);

жилищные и коммунальные услуги (без услуг гостиниц и прочих мест проживания) — 8,81% (0%);

услуги в системе образования — 5,31% (1,77%);

услуги организаций культуры — -0,04% (0%);

услуги в сфере зарубежного туризма — 41,52% (-0,68%);

экскурсионные услуги — 60,03% (-7,66%);

санаторно-оздоровительные услуги — 2,03% (1,27%);

медицинские услуги — 7,19% (2,38%).

Напомним, в июне инфляция в Псковской области составила 2,68% (на все товары и услуги), базовая инфляция - 1,47%.