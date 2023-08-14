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Экономика

Инфляция в июле в Псковской области превысила 3%

14.08.2023 10:15|ПсковКомментариев: 0

Инфляция в июле в Псковской области составила 3,39% (на все товары и услуги), базовая инфляция - 1,63%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Банка России со ссылкой на данные Росстата.

В банке привели основные показатели инфляции в регионе в процентном соотношении к соответствующему месяцу предыдущего года (в скобках — в процентном соотношении к предыдущему месяцу).

В категории «продовольственные товары» инфляция составила 1,53% (0,41%):

  • мясопродукты — -1% (0,71%);
  • рыбопродукты —2,78% (-0,05%);
  • масло и жиры — -6,01% (-0,36%);
  • молоко и молочная продукция — -2,24% (-1,28%);
  • сыр — 1,7% (1,57%);
  • яйца — 14,87% (-2,92%);
  • сахар — 6,75 (3,99%);
  • кондитерские изделия — -1,9% (-2,49%);
  • чай, кофе, какао — -0,34% (1,63%);
  • хлеб и хлебобулочные изделия — 3,16% (0,97%);
  • макаронные и крупяные изделия — -10,15% (0,58%);
  • плодоовощная продукция, включая картофель — 18,07% (3,72%);
  • алкогольные напитки — 1,08% (-1,07%);
  • общественное питание — 4,67% (0,94%).

Непродовольственные товары в среднем остались на том же уровне. Процент инфляции составил 2,68% (0,9%):

  • одежда и белье — 1,97% (0,27%);
  • меха и меховые изделия — -0,74% (0%);
  • трикотажные изделия — 2,07% (0,69%);
  • кожаная, текстильная и комбинированная обувь — 0,58% (0,39%);
  • моющие и чистящие средства — -0,36% (-0,77%);
  • парфюмерно-косметические товары — 6,44% (3,34%);
  • галантерея — 3,2% (-0,15%);
  • табачные изделия — 7,67% (0,75%);
  • мебель — 2,71% (0,13%);
  • электротовары и другие бытовые приборы — -3,2% (0,38%);
  • печатные издания — 4% (0,48%);
  • теле- радиотовары — -16,06% (-2,28%);
  • персональные компьютеры — -1,1% (0,9%);
  • средства связи — -11,41% (-1,83%);
  • строительные материалы — -0,98% (0,2%);
  • легковые автомобили — 1,56% (3,99%);
  • инструменты и оборудование — 2,04% (0,84%);
  • моторное топливо — 3,94% (1,18%);
  • медицинские товары — 4,82% (0,5%).

Услуги немного подешевели. Процент инфляции составил 7,85% (-0,14%):

  • бытовые услуги — 6% (0,07%);
  • услуги пассажирского транспорта — 2,15% (-6,84%);
  • телекоммуникационные услуги  — 8,08% (0%);
  • жилищные и коммунальные услуги (без услуг гостиниц и прочих мест проживания) — 8,81% (0%);
  • услуги в системе образования — 5,31% (1,77%);
  • услуги организаций культуры — -0,04% (0%);
  • услуги в сфере зарубежного туризма — 41,52% (-0,68%);
  • экскурсионные услуги — 60,03% (-7,66%);
  • санаторно-оздоровительные услуги — 2,03% (1,27%);
  • медицинские услуги — 7,19% (2,38%).

Напомним, в июне инфляция в Псковской области составила 2,68% (на все товары и услуги), базовая инфляция - 1,47%. 

Теги: #Цены #Псковская область #инфляция
Источник: Псковская Лента Новостей
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