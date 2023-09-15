Экономика

Число самозанятых в Псковской области превысило 22 тысячи человек

Число самозанятых в Псковской области превысило 22 тысячи человек. Об этом сообщил председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев на совещании с губернатором Михаилом Ведерниковым. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства области.

Ситуацию в сфере малого и среднего предпринимательства Андрей Михеев охарактеризовал как стабильную. Всего в регионе числится около 19,9 тысячи субъектов. Занято в сфере МСП более 98 тысяч человек, фиксируется небольшой рост по сравнению с прошлым годом (около 1%).

Продолжает расти количество самозанятых граждан — таких уже более 22 тысячи человек. Это стало возможным благодаря системному подходу к поддержке этой категории предпринимателей, отметил председатель профильного комитета.