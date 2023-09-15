Экономика

Финский резидент ОЭЗ «Моглино» может свернуть свой бизнес в России

Группа компаний «Нор-Маали» планирует свернуть свой бизнес в России во второй половине этого года. Об этом в пятницу, 15 сентября, сообщает официальный сайт группы компаний.

Отметим, что ГК «Нор-Маали» планировала уйти из России еще в прошлом году.

Напомним, Nor-Maali выпускает краски промышленного назначения, а также напольные покрытия.

Предприятие было основано в 1987 году и располагается в городе Лахти.

В 2017 году компания «Нор-Маали» запустила на территории ОЭЗ «Моглино» собственное производство лакокрасочных материалов.

Фото: moglino.ru