Экономика

Александр Козловский: Стоимость топлива в России скоро начнет снижаться

Стоимость топлива в России скоро начнет снижаться.Такой прогноз сделал депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

В своем Telegram-канале парламентарий отметил, что правительство временно ограничило экспорт бензина и дизеля.

«Это позволит стабилизировать ситуацию на российском рынке: насытить рынок топлива и снизить цены для потребителей, - считает Александр Козловский. - Уже есть первые результаты: после введения временного запрета на экспорт цены на бензин на бирже упали на 10-11%, а на дизель – на 14,5%. Таковы последние данные».

По словам депутата, параллельно решается вопрос с ростом цен на горюче-смазочные материалы.

«Об этой проблеме на встречах в районах говорили жители Псковщины. Проблема общероссийская – особенно актуальна она в разгар сезона сбора урожая, ее обсуждение вынесли на пленарное заседание Госдумы. По итогам дискуссий профильным комитетам поручили мониторить ситуацию с ценами на ГСМ – ее необходимо урегулировать», -.заключил Александр Козловский