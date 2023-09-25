Экономика

Набиуллина объяснила, почему не стоит менять цель по инфляции

Глава Банка России Эльвира Набиуллина против изменения таргета по инфляции, который сейчас составляет около 4%: чем выше инфляция, тем выше разброс цен, пишет РИА Новости.

«Я не могу не отреагировать на попытки менять цель по инфляции. Хуже всего менять цель по инфляции: тогда ориентиры пропадают совсем - ни курс, ни инфляция», - заявила она на Московском финансовом форуме.

«Почему больше 4% это плохо?.. Вы спрашивали про молоко и буханку хлеба, что очень важно», - обратилась Набиуллина к главе бюджетного комитета Госдумы Андрею Макарову.

«Чем выше инфляция, тем больше разброс цен, тем больше могут вырасти цены конкретно на молоко, на хлеб. Чем она ниже - тем они более стабильны. И чем ниже инфляция, тем будут более доступны ставки по кредитам», - пояснила глава ЦБ.