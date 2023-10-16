Экономика

В связи с запуском новых производственных мощностей открыты свыше 40 вакансий в Великолукской рыбопромышленной компании

ООО «Великолукская рыбопромышленная компания» приглашает на постоянную работу. Как сообщили Псковской Ленте Новостей на предприятии, в настоящее время открыты свыше 40 вакансий.

Больше всего на производстве ждут подсобных рабочих. Опыт не нужен, всему необходимому научат на практике. Зарплата — от 35 000 до 130 000, сменный график 2/2, 3/1, 6/1 с 8:00 до 20:00, и график 5/2 с 8:00 до 17:00.

Также требуется заведующий лабораторией. Заработная плата - от 50 тысяч рублей, график 5/2 с 8:00 до 17:00. Требования: высшее (техническое), опыт работы по специальности на должностях ИТР в соответствующей профилю предприятия отрасли не менее 1 года.

Машинисту холодильных установок предоставят зарплату 35 тысяч рублей при графике 5/2 с 8:00 до 17:00. Необходим опыт работы от 1 года.

Аналогичные условия и требования для инженера КИПиА — зарплата от 35 тысяч рублей, пятидневка с 8:00 до 17:00, опыт работы не менее 1 года.

Кроме того, ООО «Велрыбпром» ищет начальника коммерческого отдела с опытом работы не менее 3 лет в пищевом производстве. График 5/2 с 8:00 до 20:00, зарплата и система мотивации при собеседовании.

Открыта вакансия мастера. Преимущественно будут рассматриваться кандидаты, имеющие среднее профессиональное образование и опыт работы. Также могут рассмотреть без опыта работы. Зарплата — от 42 000, сменный график 2/2 с 8:00 до 20:00.

Начальнику участка АХО с опытом работы от года будут платить 40 тысяч рублей (график 5/2 с 8:00 до 17:00).

Бригадиру без опыта - 32 000 (график 2/2 с 8:00 до 20:00)

На предприятие приглашают уборщиков служебных и производственных помещений. Заработная плата в месяц составит от 30 тысяч рублей, работать нужно 2/2 с 8:00 до 20:00. Опыт не требуется.