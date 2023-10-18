Экономика

Банк России спрогнозировал инфляцию выше 7% по итогам года

Департамент исследований и прогнозирования Банка России в своём бюллетене спрогнозировал инфляцию выше 7% по итогам 2023 года в связи с ростом потребительских цен в сентябре до 14,6%.

«В последние недели рост цен идёт по высокой траектории 2021 года. Если месячный рост цен до конца года будет идти близко к ней, инфляция может превысить текущий прогноз Банка России», - приводит текст документа RuNews24.

Аналитики Центробанка отмечают, что оценка годовой инфляции уже повысилась до 6,3%.

Между тем введённые последние месяцы меры денежно-кредитной политики начали тормозить инфляцию. Речь идёт о росте процентных ставок и срочных вкладов населения. Но всё же требуется ещё некоторое время, чтобы в стране охладилась динамика спроса и повысились сбережения граждан.

Ранее сообщалось, что инфляция в сентябре в Псковской области составила 5,14% (на все товары и услуги), базовая инфляция - 3,19%.