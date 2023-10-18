Экономика

Арбитражный суд признал банкротом российскую «дочку» Google

Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО «Гугл», российское подразделение Google, и открыл в компании конкурсное производство.

Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в ООО «Гугл» ввел в ноябре Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании, уточняет РИА Новости.

На конец августа, когда прошло первое собрание кредиторов «Гугла», в реестр требований кредиторов были включены голосующие требования на сумму около 20,2 миллиарда рублей. Основной голосующий кредитор в реестре – Федеральная налоговая служба России с требованиями в размере около 19,6 миллиарда рублей.

Суд утвердил конкурсным управляющим Валерия Таляровского из СРО арбитражных управляющих «Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих», который до этого был временным управляющим. Его отчет назначен на 17 апреля.

Представитель «Гугла» не возражал против перехода к конкурсному производству, за что проголосовало первое собрание кредиторов в августе, однако его не устроила кандидатура Таляровского в качестве конкурсного управляющего. Должник просил назначить случайную выборку СРО на следующую процедуру банкротства, но суд это ходатайство отклонил.

Таляровский ранее на заседании в среду сообщил, что на данный момент размер требований кредиторов компании, включенных в реестр, составляет около 53,6 миллиарда рублей. Крупным кредитором является также медиахолдинг «Царьград» с требованиями в размере около 32,8 миллиарда рублей. Однако в реестр они включены с пониженной очередностью удовлетворения и не участвуют в голосовании на собрании кредиторов.

Таляровский в сентябре разместил на Федресурсе сообщение, в котором говорится, что в компании выявлены признаки преднамеренного банкротства. В нем отмечается, что «в ходе анализа финансово-хозяйственной деятельности должника выявлены действия/бездействие руководства (учредителей/участников) должника, которые привели к ухудшению его финансовых коэффициентов и утрате платежеспособности». К таким действиям руководства Таляровский относит начисление дивидендов в размере более 32% от валюты баланса и действия, не соответствующие законодательству РФ и предписаниям судебных органов, что повлекло сокращение активов и блокировку банковских счетов.

Как установил управляющий, решением единственного участника «Гугла», компании Google International LLC, от 9 декабря 2020 года ей было перечислено 9,5 миллиарда рублей нераспределенной прибыли за 2015-2017 годы, еще 500 миллионов рублей пошло на уплату налогов. Кроме того, компания дважды была привлечена к административной ответственности в виде штрафов в размере более 7,2 миллиарда и около 21,1 миллиарда рублей за неудаление запрещенной информации. Также руководством компании предпринимались действия по блокировке YouTube-каналов российских пользователей, что в конечном итоге повлекло для нее ограничения на использование денежных средств по решениям судов.